Названы главные микротренды весны 2021 года. Фото
Существует много способов разнообразить свои образы, полностью не обновляя гардероб. Один из них –изучить микротренды. Так, например, в этом сезоне стоит обратить внимание на модные панамы и игрушечные украшения.
Эти детали придадут вашим нарядам изюминку и освежат их. О главных микротрендах весны-2021 года, пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Панама
Этот тренд остался с нами с прошлого года. В 2021-м панамы предстали в новой версии. Звезды и блогеры предпочитают вязаные крючком моделям, которые можно носить и в городе, и на отдыхе. Но есть и альтернативы: кожа, шерсть, бархат.
Самодельные игрушечные украшения, среди которых яркие фенечки, кулоны, бусы и именные браслеты – снова в моде. Миксируйте всевозможные цвета, фактуры и длину: этой весной чем больше изделий, тем лучше. К слову, их уже успели полюбить модель Белла Хадид и певица Дуа Липа.
После недавнего показа Gucci, которые создали коллекцию с брендом Balenciaga, эксперты предполагают, что скоро модный мир захватит пирсинг в носу. На подиуме модели шагали не просто с лаконичными кольцами в носу, а с висящими моносерьгами.
Тренд на цепи появился больше года назад. Этой весной данный аксессуар можно носить не только на шее или сумке. Присмотритесь к браслетам на ногу и тонким поясам на талию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.
В 2021 году в моду возвращается обувь с острым носком. Такая модель должна быть у каждой представительницы женского пола и в ней вы будете выглядеть шикарно.
На протяжение нескольких лет в модном тренде остаются расклешенные брюки из 70-х. Этот силуэт настолько популярен, что в продаже можно найти даже спортивные штаны-клеш.