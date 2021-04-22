Названы главные микротренды весны 2021 года. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Микротренды весны 2021

Существует много способов разнообразить свои образы, полностью не обновляя гардероб. Один из них –изучить микротренды. Так, например, в этом сезоне стоит обратить внимание на модные панамы и игрушечные украшения.

Эти детали придадут вашим нарядам изюминку и освежат их. О главных микротрендах весны-2021 года, пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Панама

Этот тренд остался с нами с прошлого года. В 2021-м панамы предстали в новой версии. Звезды и блогеры предпочитают вязаные крючком моделям, которые можно носить и в городе, и на отдыхе. Но есть и альтернативы: кожа, шерсть, бархат.

Белла Хадид позирует в панаме
Микротренд весны 2021 – панама
Микротренд весны 2021 – панама
Игрушечные украшения

Самодельные игрушечные украшения, среди которых яркие фенечки, кулоны, бусы и именные браслеты – снова в моде. Миксируйте всевозможные цвета, фактуры и длину: этой весной чем больше изделий, тем лучше. К слову, их уже успели полюбить модель Белла Хадид и певица Дуа Липа.

Дуа Липа позирует в самодельном кулоне
Микротренд весны 2021– игрушечные украшения
Микротренд весны 2021 – игрушечные украшения
Пирсинг в носу

После недавнего показа Gucci, которые создали коллекцию с брендом Balenciaga, эксперты предполагают, что скоро модный мир захватит пирсинг в носу. На подиуме модели шагали не просто с лаконичными кольцами в носу, а с висящими моносерьгами.

Микротренд весны 2021 – пирсинг в носу
Цепи на теле

Тренд на цепи появился больше года назад. Этой весной данный аксессуар можно носить не только на шее или сумке. Присмотритесь к браслетам на ногу и тонким поясам на талию.

Микротренд весны 2021 – цепи на теле
Микротренд весны 2021 – цепи на теле

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