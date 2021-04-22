Названы главные микротренды весны 2021 года. Фото

Существует много способов разнообразить свои образы, полностью не обновляя гардероб. Один из них –изучить микротренды. Так, например, в этом сезоне стоит обратить внимание на модные панамы и игрушечные украшения.

Эти детали придадут вашим нарядам изюминку и освежат их. О главных микротрендах весны-2021 года, пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Этот тренд остался с нами с прошлого года. В 2021-м панамы предстали в новой версии. Звезды и блогеры предпочитают вязаные крючком моделям, которые можно носить и в городе, и на отдыхе. Но есть и альтернативы: кожа, шерсть, бархат.

Самодельные игрушечные украшения, среди которых яркие фенечки, кулоны, бусы и именные браслеты – снова в моде. Миксируйте всевозможные цвета, фактуры и длину: этой весной чем больше изделий, тем лучше. К слову, их уже успели полюбить модель Белла Хадид и певица Дуа Липа.

После недавнего показа Gucci, которые создали коллекцию с брендом Balenciaga, эксперты предполагают, что скоро модный мир захватит пирсинг в носу. На подиуме модели шагали не просто с лаконичными кольцами в носу, а с висящими моносерьгами.

Тренд на цепи появился больше года назад. Этой весной данный аксессуар можно носить не только на шее или сумке. Присмотритесь к браслетам на ногу и тонким поясам на талию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.