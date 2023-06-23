Названы две лучших прически для круглого лица: заметно 'освежают' и стройнят. Фото

Выбирая прическу, в первую очередь, важно учитывать форму вашего лица и типаж внешности, а не те или иные тенденции. Так, круглолицым красавицам категорически не рекомендуется делать стрижки и укладки, которые еще больше расширяют лицо. В комбинации с акцентным на глаза макияжем правильно подобранная прическа способна сотворить настоящие чудеса с вашим образом.

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Список причесок, которые не только оптически стройнят и вытягивают лицо, но и подчеркивают все его достоинства, на самом деле, не такой уж и длинный. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с двумя наиболее эффектными и выигрышными вариантами.

Стрижка боб

Стрижка боб не покидает пьедестал трендов уже несколько лет подряд. Модницы пробуют разные ее интерпретации, экспериментируя с длиной, челками, фактурностью и объемами. Для красавиц с круглым лицом идеальным вариантом будет укороченный затылок и удлиненные пряди с так называемой "лохматой" укладкой.

Удлиненные пряди отвлекут внимание от линии челюсти и сбалансируют ширину круглого лица. Тем временем "лохматая" укладка, которая представляет собой естественные легкие волны локонов будто после ветра, визуально сделает лицо более стройным, а образ – свежим.

Стрижка бабочка с челкой-бахромой

Слегка взъерошенная и приподнятая стрижка средней длины с челкой-бахромой также смещает акцент с линии челюсти, тем самым оптически формируя более тонкие черты лица. Такая прическа отлично смотрится с прямой чёлкой. Легкие волны создают естественный эффект и визуально добавляют легкости всему облику.

Стрижка средней длины скрывает мелкие недостатки и подчеркивает достоинства лица. Кроме того, в этом сезоне челка как никогда актуальна, так что вы гарантировано обеспечиваете себе модный образ.

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