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Как сделать волосы сияющими летом: пять способов, которые действительно работают

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
672
Как сделать волосы сияющими летом: пять способов, которые действительно работают

Гладкие и блестящие волосы – мечта каждой девушки. Ведь это, в первую очередь, показатель хорошего здоровья. Летом поддерживать состояние шевелюры немного тяжелее, ведь наши локоны сушат солнце и морская вода. Однако мы подобрали несколько действенных рецептов, которые заставят волосы сиять даже во время отпуска. 

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Правильный уход, питание, а также специальные маски творят чудеса. Обо всем этом OBOZREVATEL расскажет ниже. Запоминайте и воплощайте в жизнь. 

1. Мытье головы 

Вы наверняка слышали, что каждый день мыть голову запрещено. Это прямой путь к тусклым и безжизненным локонам. Старайтесь мыть волосы 2-3 раза в неделю, но делайте это качественно. Наносите два раза шампунь, массируйте кожу головы, используйте кондиционер и бальзам. 

2. Правильное использование фена 

Фен очень влияет на состояние волос, даже если девушка наносит термозащиту. Чтобы локоны оставались гладкими и блестящими, используйте как можно более узкую насадку и направляйте струю воздуха сверху вниз, не делайте хаотичных движений, чтобы волоски не распушивались. Заканчивайте сушку холодным воздухом. 

Как сделать волосы сияющими летом: пять способов, которые действительно работают

3. Правильное питание 

Здоровое питание поможет не только вывести шлаки, похудеть, улучшить самочувствие, но и вернуть естественный блеск волосам. Введите такие продукты в свой рацион и вы увидите изменения уже через месяц: рыба, яйца, куриное мясо, бобы, шпинат, орехи, авокадо, огурец, арбуз. 

4. Кокосовое масло 

Кокосовое масло – незаменимое средство для волос! Перед мытьем головы разогрейте масло в ладошках и нанесите на пряди. Наденьте шапочку и оставьте средство как минимум на 40 минут. Помойте голову, применяя шампунь и бальзам. Если после сушки волосы стали непослушными, немного нанесите масла, чтобы придать гладкости. 

Как сделать волосы сияющими летом: пять способов, которые действительно работают

5. Оливковое масло 

Стоит нанести оливковое масло на ночь и уже утром вам гарантированы приглаженные, послушные, а главное – блестящие локоны. Даже парикмахеры советуют женщинам с тонкими и ломкими волосами проводить оливковую процедуру 2-3 раза в неделю. Вы удивитесь, так как пряди станут шелковистыми и мягкими. 

Как писал OBOZREVATEL, три прически превратят девушек с тонкими волосами в роковых красоток. Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и Риз Уизерспун часто демонстрируют их на себе. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал. 

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