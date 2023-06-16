Как сделать волосы сияющими летом: пять способов, которые действительно работают

Гладкие и блестящие волосы – мечта каждой девушки. Ведь это, в первую очередь, показатель хорошего здоровья. Летом поддерживать состояние шевелюры немного тяжелее, ведь наши локоны сушат солнце и морская вода. Однако мы подобрали несколько действенных рецептов, которые заставят волосы сиять даже во время отпуска.

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Правильный уход, питание, а также специальные маски творят чудеса. Обо всем этом OBOZREVATEL расскажет ниже. Запоминайте и воплощайте в жизнь.

1. Мытье головы

Вы наверняка слышали, что каждый день мыть голову запрещено. Это прямой путь к тусклым и безжизненным локонам. Старайтесь мыть волосы 2-3 раза в неделю, но делайте это качественно. Наносите два раза шампунь, массируйте кожу головы, используйте кондиционер и бальзам.

2. Правильное использование фена

Фен очень влияет на состояние волос, даже если девушка наносит термозащиту. Чтобы локоны оставались гладкими и блестящими, используйте как можно более узкую насадку и направляйте струю воздуха сверху вниз, не делайте хаотичных движений, чтобы волоски не распушивались. Заканчивайте сушку холодным воздухом.

3. Правильное питание

Здоровое питание поможет не только вывести шлаки, похудеть, улучшить самочувствие, но и вернуть естественный блеск волосам. Введите такие продукты в свой рацион и вы увидите изменения уже через месяц: рыба, яйца, куриное мясо, бобы, шпинат, орехи, авокадо, огурец, арбуз.

4. Кокосовое масло

Кокосовое масло – незаменимое средство для волос! Перед мытьем головы разогрейте масло в ладошках и нанесите на пряди. Наденьте шапочку и оставьте средство как минимум на 40 минут. Помойте голову, применяя шампунь и бальзам. Если после сушки волосы стали непослушными, немного нанесите масла, чтобы придать гладкости.

5. Оливковое масло

Стоит нанести оливковое масло на ночь и уже утром вам гарантированы приглаженные, послушные, а главное – блестящие локоны. Даже парикмахеры советуют женщинам с тонкими и ломкими волосами проводить оливковую процедуру 2-3 раза в неделю. Вы удивитесь, так как пряди станут шелковистыми и мягкими.

Как писал OBOZREVATEL, три прически превратят девушек с тонкими волосами в роковых красоток. Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и Риз Уизерспун часто демонстрируют их на себе. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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