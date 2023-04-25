Не ограничивайтесь цветочными узорами: 5 самых ярких и оригинальных принтов на лето 2023

Лето – это время, когда хочется чувствовать себя стильной и неординарной. И что может помочь нам в этом лучше, чем трендовые принты?

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В 2023 году на модном олимпе будут царить пять ярких узоров. Какие именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Принт "аура"

Это рисунок, напоминающий биополе человека. Он очень похож на градиентные цвета, но имеет другие абстрактные паттерны. Вы можете надевать как вещи в ярких тонах, так и пастельных. У обоих будете выглядеть эффектно.

2. Градиент

Как мы писали выше, это родственник "ауры". Он начал терять популярность еще в 2010-х, а теперь возвращается в тренды. Чем более контрастные оттенки – тем лучше: лимонный и мятный, лиловый и оранжевый. Но если это для вас слишком смелые эксперименты – выбирайте вещи с нежными красками.

3. Горошек (polka dot)

Инфантильный, озорной и романтичный принт polka dot – любимый прием дизайнеров любого сезона. Наиболее эффектно смотрится в классических черно-белых цветах, но вы можете поэкспериментировать с яркими оттенками (розовый, голубой, красный и т.д.). Стилизуйте его пиджаком, а также кедами или туфлями-лодочками.

4. Клеточка

Клетчатый принт в любой форме будет актуален: тартан, гусиная лапка, арлекин, виши, шотландский и т.д. А вот палитра имеет значение. Советуем обратить внимание на комбинации в черно-белых цветах или пастельных оттенках.

5. Принт "пейзаж"

Живописные картинки абстрактного содержания в 2023 году невероятно популярны. Это может быть горная или лесистая местность, долина или морские волны. Наденьте с таким принтом платье, футболку, топ или полупрозрачный лонгслив с базовым бельем – и вы точно будете в центре внимания.

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