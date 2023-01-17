Надела особенную брошь: Елена Зеленская очаровала шоколадным костюмом на форуме в Давосе. Фото

16 января в Швейцарии начался Всемирный экономический форум, который посетила первая леди Украины Елена Зеленская. Она встретилась с основателем и главой ВЭФ Клаусом Швабом, обсудив ситуацию в Украине и страшный удар РФ по многоэтажке в Днепре. Для мероприятия жена президента выбрала сдержанный брючный костюм шоколадного цвета, дополнив свой образ особенной деталью.

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Фотографиями Елена Зеленская поделилась в личном Instagram. Она покорила украинцев образом, появившись перед аудиторией в Давосе в элегантном наряде теплого коричневого оттенка. Первая леди подобрала в тон костюма и рубашку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Двубортный пиджак Зеленской украсила брошь в форме контура Украины. А брюки-палаццо закрыли утонченные туфли-лодочки. Кроме того, она сделала нюдовый макияж с губной помадой коричневатого оттенка и аккуратно уложила волосы.

"Убеждена, что бизнес всего мира, который собрался на форум, не может не понимать всеобщей угрозы российского терроризма и необходимости помощи Украине – хотя бы в том, в чем может помочь бизнес: в восстановлении. Должны восстановить – и обязательно восстановим - не только дом в Днепре, но и сотни таких, изувеченных Россией, домов, больниц, школ... Я верю, что этот год станет годом украинской формулы мира", – написала под постом супруга Владимира Зеленского.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Елена Зеленская в последний день 2022 года проинформировала о работе, которую она с командой сделала за 12 месяцев. Для интервью с Вадимом Карпьяком она надела черную рубашку и брюки-клеш, которые находятся на пике популярности уже несколько сезонов. На строгом сером жакете также красовалась золотая брошь.

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