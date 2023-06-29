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На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

Виктория Ряполова
Мода
2 минуты
672
На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

Капсульный гардероб – панацея всех девушек. Во время его составления нет ограничений по количеству выбранных вами вещей, но и разумно включать только те изделия, которые вы постоянно будете носить. Имея капсулу, вы будете шикарно выглядеть на любом мероприятии и в повседневной жизни.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, как создать летний капсульный гардероб, чтобы позаботиться о своем кошельке. Напомним, в него должны войти универсальные вещи, подходящие для отпуска в жаркой стране, романтического свидания, офисной встречи, торжественного мероприятия и просто похода в кино (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Из чего должен состоять капсульный гардероб?

1. Футболки. Идеальным вариантом будут белые футболки, способные моментально освежить аутфит. Приобретите одну модель оверсайз, а другую – короткую и в обтяжку.

2. Платье миди. Присмотритесь к изделию с А-силуэтом. Оно идеально подойдет для всего: от прогулки по вечернему городу до свадьбы. Такой фасон мгновенно придаст элегантности и женственности.

На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

3. Верхняя одежда. Летом тоже идут дожди, потому стоит подготовиться и задуматься о кардигане оверсайз с акцентными пуговицами или водонепроницаемой куртке.

4. Джинсы. Для июля месяца джинсы – слишком жаркие, но вы всегда можете найти выход из положения и заменить их на трендовую юбку длины миди из денима. Ассиметричные и варианты с разрезами – на пике популярности.

На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

5. Брюки. Оптимальным вариантом для жары являются льняные брюки светлого цвета. Такие можно комбинировать с футболками или топами. Если вечером прохладно – возьмите кардиган.

6. Обувь. Универсальной обувью для летнего сезона являются сандали. Подберите такие, которые создадут отличный микс и с платьем, и с джинсами. Они могут иметь массивную подошву.

7. Сумка. Самой актуальной моделью сумки в 2023 году будет плетеная. Но такая, к сожалению, подойдет не под любой лук. Потому отдайте предпочтение более нейтральному аксессуару. Размер зависит от вашего желания.

На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

9. Солнцезащитные очки. Это простой способ добавить изюминку вашему ансамблю. Вы, конечно, можете руководствоваться последней модой, но выбирайте тот вариант, в котором вам комфортно. Он должен гармонировать с аутфитом.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, модные эксперты запрещают носить босоножки с двумя вещами. Эти сочетания испортят впечатление о вас. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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