На любой случай: как собрать летний капсульный гардероб, чтобы выглядеть стильно и сэкономить. Фото

Капсульный гардероб – панацея всех девушек. Во время его составления нет ограничений по количеству выбранных вами вещей, но и разумно включать только те изделия, которые вы постоянно будете носить. Имея капсулу, вы будете шикарно выглядеть на любом мероприятии и в повседневной жизни.

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OBOZREVATEL расскажет, как создать летний капсульный гардероб, чтобы позаботиться о своем кошельке. Напомним, в него должны войти универсальные вещи, подходящие для отпуска в жаркой стране, романтического свидания, офисной встречи, торжественного мероприятия и просто похода в кино (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Из чего должен состоять капсульный гардероб?

1. Футболки. Идеальным вариантом будут белые футболки, способные моментально освежить аутфит. Приобретите одну модель оверсайз, а другую – короткую и в обтяжку.

2. Платье миди. Присмотритесь к изделию с А-силуэтом. Оно идеально подойдет для всего: от прогулки по вечернему городу до свадьбы. Такой фасон мгновенно придаст элегантности и женственности.

3. Верхняя одежда. Летом тоже идут дожди, потому стоит подготовиться и задуматься о кардигане оверсайз с акцентными пуговицами или водонепроницаемой куртке.

4. Джинсы. Для июля месяца джинсы – слишком жаркие, но вы всегда можете найти выход из положения и заменить их на трендовую юбку длины миди из денима. Ассиметричные и варианты с разрезами – на пике популярности.

5. Брюки. Оптимальным вариантом для жары являются льняные брюки светлого цвета. Такие можно комбинировать с футболками или топами. Если вечером прохладно – возьмите кардиган.

6. Обувь. Универсальной обувью для летнего сезона являются сандали. Подберите такие, которые создадут отличный микс и с платьем, и с джинсами. Они могут иметь массивную подошву.

7. Сумка. Самой актуальной моделью сумки в 2023 году будет плетеная. Но такая, к сожалению, подойдет не под любой лук. Потому отдайте предпочтение более нейтральному аксессуару. Размер зависит от вашего желания.

9. Солнцезащитные очки. Это простой способ добавить изюминку вашему ансамблю. Вы, конечно, можете руководствоваться последней модой, но выбирайте тот вариант, в котором вам комфортно. Он должен гармонировать с аутфитом.

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