Молодят и делают образ роскошным! Пять цветов одежды, которые идеально подходят брюнеткам. Фото

Думаете, что секрет успеха состоит только в крое и фасоне одежды? Вот и нет! Цвет – важная составляющая любого образа. Определенный оттенок может испортить внешность и добавить шика. К слову, Анджелина Джоли, Сандра Буллок, Селена Гомес и Моника Беллуччи часто пользуются правилами, речь о которых пойдет ниже.

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OBOZREVATEL расскажет, какие цвета лучше всего подчеркнут красоту темноволосых леди. С помощью них можно создать стильный аутфит, несмотря на то, какой у вас цвет глаз и тон кожи (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ярко-розовый

Девушки ошибочно полагают, что с помощью розовых вещей можно создать только романтичный и неформальный аутфит. Но это не так. Если подобрать лаконичный крой, строгий фасон и более спокойный розовый оттенок, получится роскошный образ на деловую встречу или выступление перед немаленькой аудиторией.

Насыщенно-синий

Многие брюнетки считают, что благородный синий не сможет красиво оттенить цвет волос, потому его не стоит носить. Или же, что синий подходит только для строгих костюмов или офиса. Но мы можем заверить, что вы не потеряетесь на его фоне, наоборот, данная палитра придаст вам элегантности и роскошности.

Бледно-желтый

Хоть горчичный и бледно-желтый нельзя назвать модными цветами 2023 года, но эти тона прекрасно смотрятся с темными волосами. С их помощью можно создать легкий летний образ или аутфит для вечеринки. Также желтый - идеальный для осени и холодных вечеров.

Красный

Брюнетка в красном превращается в роковую женщину, от которой окружающие не могут оторвать взгляд. Если вы планируете быть в центре внимания, красный лук то, что вам нужно. В зависимости от сочетания с другими оттенками, красные вещи можно надеть на работу, официальный прием, романтическое свидание или день рождения. Он хорошо сочетается с черным и белым.

Белый

Белая палитра молодит и освежает. Вещи данного цвета смотрятся ничуть не хуже, чем красные, и создают непревзойденный контраст с шоколадными локонами. Если девушка белокожая от природы, не стоит составлять белый тотал лук. Надевайте только отдельные элементы в белом исполнении и делайте яркий макияж.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщил, какие цвета в одежде превратят блондинку в "серую мышку". Если желтый подчеркнет достоинства брюнетки, то белокурую леди превратит в невзрачную. То же самое касается морковного, салатового и мятного.

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