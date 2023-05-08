Забудьте о 'нечего надеть': 5 моделей брюк, которые подходят к любому верху. Фото

Куда лучше пополнять гардероб универсальными, а не экстравагантными вещами. Идя на шоппинг, присмотритесь, с какой одеждой можно экспериментировать. К примеру, с базовыми костюмами и блузами полет фантазии неограничен. В то время как пиджак сложного кроя более требователен в комбинациях.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL о штанах, которые удачно сочетаются с любым верхом. С ними вам будет легко создавать ежедневные аутфиты.

1. Классические брюки

Это фасон, который одинаково хорошо подходит как для делового, так и неформального дресс-кода. Их можно носить со всем: майками, футболками, рубашками, топами и блузами. Обувь тоже не сложно подобрать: кроссовки, лоферы, туфли-лодочки, мюли, босоножки и т.д.

2. Брюки с высокой посадкой

Хотя в этом году в трендах брюки с низкой посадкой, с высокой – более универсальны. Их можно носить с удлиненным верхом, оверсайзом, укороченными топами, жакетами и кардиганами. В них можно как заправлять вещи, так и носить навыпуск – как вам больше по душе.

3. Широкие брюки

Такая модель выглядит эффектно с полуприталенным пиджаком, укороченным вязаным топом, блузой или рубашкой свободного кроя. Любой из этих вариантов подходит для сбалансированного образа. На ноги можно надеть классические лодочки, кроссовки или эспадрильи.

4. Брюки-клеш

Этот фасон с высокой посадкой можно стилизовать блузами в бохо-эстетике, топами, туниками, деловыми рубашками, легкими свитерами, футболками и кожаными пиджаками. Словом – чем угодно, что гармонирует по цвету.

5. Джинсы Mom

Это прямые джинсы свободного кроя с высокой посадкой и акцентом на линии бедра. Они отлично сочетаются практически с любыми элементами гардероба. Их можно надевать с рубашками, футболками и свитерами грубой вязки. Также удачными будут комбинации с однотонным гольфом, классическим пиджаком и туфлями-лодочками.

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