Модный эксперт назвала главный тренд этой осени. Фото

Опытный стилист Зоя Панина рассказала, что трикотаж станет одним из главных трендов будущей осени. Трикотажные кардиганы, костюмы, базовые платья миди – эти вещи будут незаменимыми в осеннем гардеробе 2021.

Этой информацией эксперт поделилась на своей странице в Instagram. Она также отметила, что повышенный интерес дизайнеров к уютным и удобным комплектам одежды из трикотажа появился еще в летний период (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Осенью трикотажный look будет согревать нашу душу и тело. Он всегда готов прийти на помощь, когда у нас есть ровно 30 секунд, чтобы собраться и выйти из дома. Куда? Да без разницы – на прогулку, на работу, в кино, в магазин, на свидание. Трикотаж, в этом смысле, полный экстраверт! Элегантно впишется в любую ситуацию", – поделилась специалист.

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Костюмы из тонкого трикотажа будут смотреться максимально женственно и сексуально.

А ромбы и клетка станут главными принтами этой осени.

Длинные тонкие кардиганы смогут дополнить практически любой образ, сделав его более выразительным.

Разрезы и вырезы не потеряют своей актуальности в осенний период.

Базовые платья миди – еще одна вещь, которая станет незаменимой в гардеробе.

Модный жилет подчеркнет аутфит и сделает его более расслабленным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут облегающие платья по фигуре, мини-юбки и романтичные блузы. Также на пике популярности останутся модные платки.