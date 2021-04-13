Модные юбки 2021: названы трендовые фасоны и модели. Фото

Юбка – это базовый элемент женского гардероба, который уместен для разных стилей и ситуаций. В 2021 году в тренде будут джинсовые модели, с завязками на талии, трикотажные и другие.

Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с трендовыми моделями и фасонами юбок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Юбку из денима можно носить с чем угодно, составляя образы в разных стилях. Белая рубашка, кроп-кардиган, массивный пиджак или нарядная блузка – выбирайте любой вариант.

Она отлично подчеркнет стройные ноги, а также добавит кокетливости вашему образу. Сочетайте мини-юбку с удлиненным пиджаком в мужском стиле. Под него можно надеть топ, футболку или водолазку.

Кожаные юбки не сдают модных позиций уже несколько сезонов. Такой вариант всегда выглядит беспроигрышно.

Очень стильный способ подчеркнуть талию и сделать ее визуально тоньше. Юбки с завязками в 2021 году обещают стать чуть ли не главным модным хитом.

Мягкие, универсальные, приятные к телу и, что очень важно, уже давно ставшие классикой. Юбки из трикотажа подходят как в качестве базы на каждый день, так и в роли основы для вечернего образа.

Коротенькие модели со складками, однотонные или в клетку, составят отличную базу для ваших образов. Сочетай подобные модели с грубыми деталями – на контрасте будет смотреться эффектно.

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