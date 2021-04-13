Модні спідниці 2021: названо трендові фасони та моделі. Фото

Спідниця – це базовий елемент жіночого гардеробу, який доречний для різних стилів і ситуацій. У 2021 році в тренді будуть джинсові моделі, із зав'язками на талії, трикотажні та інші.

Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з трендовими моделями й фасонами спідниць (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Спідницю з деніму можна носити з чим завгодно, складаючи образи в різних стилях. Біла сорочка, кроп-кардиган, масивний піджак або святкова блузка – вибирайте будь-який варіант.

Вона чудово підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Поєднуйте мініспідницю з подовженим піджаком в чоловічому стилі. Під нього можна одягнути топ, футболку або водолазку.

Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно.

Дуже стильний спосіб підкреслити талію і зробити її візуально тоншою. Спідниці із зав'язками у 2021 році обіцяють стати мало не головним модним хітом.

М'які, універсальні, приємні до тіла і, що дуже важливо, вже давно стали класикою. Спідниці з трикотажу підходять як база на кожен день, так і в ролі основи для вечірнього образу.

Коротенькі моделі зі складками, однотонні або в клітку, складуть відмінну базу для ваших образів. Поєднуй подібні моделі з грубими деталями – на контрасті буде виглядати ефектно.

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