Панталоны с начесом и утвержденные властями фасоны: что носили в СССР. Фото

Советские люди носили скромные, простые и одинаковые наряды. Хотя часто это был не личный выбор – а отсутствие возможности выбора как такового. Конечно, потребность выделяться была. Но в СССР одетый не как все человек считался выскочкой и белой вороной, поэтому выделяться тоже старались не сильно.

Большевики запрещали слово "мода", а вместо этого употребляли "одежда для народа". OBOZREVATEL пишет о стиле и способах добычи модных образов в Союзе.

Ужасное качество и ассортимент

Праздничный и повседневный стиль в СССР был очень бедный, серый и унылый. Даже советские первые леди не обладали чувством вкуса, а их наряды на международных встречах напоминали "робы".

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Все шили по два одинаковых комплекта одежды на зиму и лето. Мужчины носили пролетарскую фуражку, пиджак, обычную рубашку и брюки со стрелками. Женщины надевали блузки свободного кроя без декольте и юбки ниже колена. Цветовая гамма костюмов варьировалась от темно-коричневого до серого оттенка.

В сталинскую эпоху были запрещены иностранные каталоги и журналы, а советский человек должен был выглядеть скромно и прилично. В Союзе в крупных городах работали Дома моделей, где придумывали новые фасоны одежды. Прежде чем представить коллекцию, их утверждал Художественный совет СССР.

Модные показы в Союзе называли сеансами и проводили дважды в год в Москве. Люди могли посмотреть на новые наряды и приобрести не готовый образ, а выкройку. Пошив платья занимал очень много времени, в маленьких городах женщины покупали журналы с выкройками. Советские газеты стоили 30 копеек, а иностранный журнал Burda – 5 рублей.

Женское нижнее белье было ужасным и шокировало иностранцев. Фабрики выпускали по три размера бюстгальтеров и панталоны с начесом и без. Если грудь была больше или меньше – приходилось шить на заказ или ходить без лифа. Женщины даже не знали, насколько красивым могут быть кружевные трусики и топы различных моделей. Тоненькие капроновые чулки в Союзе были предметом роскоши, доступной женам партийных функционеров и дипломатов.

Очереди

Одежду в СССР берегли, как семейную реликвию. Люди четко разделяли наряд на праздничный и повседневный. Хорошие вещи надевали 2 раза в год на важные события. Платья передавали из поколения в поколение, а верхнюю одежду перешивали под других членов семьи.

Как только в магазинах появлялись качественные и необычные вещи, их сразу же сметали с полок. Самыми популярными была спортивная обувь, кружевные и бархатные ткани, меховые шапки и перламутровые пуговицы. Когда на рынке был привоз – люди семьями часами стояли в очередях, чтобы купить новую вещь.

Культ импорта

Больше всего люди мечтали достать наряды из-за границы – из-за вечного дефицита, ужасного качества и ассортимента. В 80-е студенты моментально переняли модные тенденции, делали экстравагантные прически и шили необычные костюмы. Так появились "стиляги".

Патрули ловили "стиляг", сбривали волосы и вспарывали узкие штаны. Людей, которые выделялись, увольняли с работы и выгоняли из вузов. Когда в Союз пришла мода на "мини", на входе в университет стояли контролеры, измеряли длину юбок и отправляли девушек домой переодеваться.

Джинсы – символ успеха и богатства в СССР, но позволить их себе мог не каждый. Фирменный деним из-за рубежа стоил более 120 рублей. Также ценились вещи, где было написано хоть несколько английских букв, и неважно, что они значили. Бисер, качественная и дорогая ткань, такая как шелк и атлас, и яркие цвета были в тотальном дефиците.

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