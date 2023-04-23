Модные приемы Мэрилин Монро, которые вы захотите повторить: как одевалась икона стиля старого Голливуда. Фото

Американская актриса, модель, певица и кинопродюсер Мэрилин Монро всегда выглядела изысканно и элегантно: как в вечернем платье, так и в повседневном наряде. В ее гардеробе преобладали силуэтные вещи с акцентом на зоне декольте. Ведь знаменитость хотела подчеркнуть пышный от природы бюст и осиную талию, ради которой удалила ребра.

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Мэрилин стала иконой стиля своего времени, и некоторые из ее модных приемов не потеряли актуальность сегодня. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джинсы и рубашка

Монро часто носила лонгсливы, топы, а также рубашки и блузы свободного кроя, которые стилизовала джинсами с высокой посадкой. Дополняла эти образы фирменной красной помадой и черными солнцезащитными очками. На ноги знаменитость надевала кеды или элегантные босоножки.

2. Подчеркнутая талия

В ХХ веке звездные красотки стремились иметь грушевидную фигуру. Мэрилин – не исключение. Она для этого носила ремни и корсеты, а также монохромную одежду и вещи в классической палитре (белой, черной, пастельной), которые подчеркивали ее естественные изгибы и вытягивали силуэт.

3. Каблуки везде и всегда

В одном из интервью кинозвезда в шутку сказала: "Дайте женщине пару замечательных туфель – и она покорит мир". Похоже, это работает. Ведь Мэрилин часто дефилировала красными дорожками и появлялась в фильмах в туфлях-лодочках или в минималистических босоножках, которые придавали ей особый шарм.

4. Платье в бельевом стиле

Фавориты Мэрилин – откровенные и соблазнительные наряды в бельевом стиле. Звезда выбирала модели длины миди на тонких бретельках, а к ним подбирала босоножки или туфли с тонким ремешком. Завершала образ лаконичной прической и изысканными украшениями.

5. Элементы мужского стиля

Даже в мужских вещах актриса оставалась женственной и элегантной. На контрасте с объемной джинсовой курткой или oversize-свитером ее фигура выглядела еще более хрупкой. Весь секрет в том, что даже для таких аутфитов Мэрилин наносила яркий макияж.

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