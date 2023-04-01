Из простушки в аристократку: 5 секретов макияжа Мэрилин Монро, сделавших ее эталоном красоты

Американская киноактриса, модель, певица и кинопродюсер Мерилин Монро стала знаменитой не только благодаря интеллектуальным и актерским способностям. Путь к мировой славе помогли пройти и внешние изменения. Девушка русый цвет волос покрасила в холодный блонд, а макияж доверила профессионалу.

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Аллан "Уайти" Шнайдер – личный визажист и стилист Монро. Он использовал определенные хитрости, чтобы подчеркнуть естественную красоту кинозвезды. Мужчина наносил на кончик носа розовые румяна, чтобы зрительно уменьшить его. А чтобы сделать глаза миндалевидной формы – приклеивал накладные ресницы только на внешний край. Какие еще бьюти-секреты использовал Аллан – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Форма бровей

Аллан интенсивно выделял форму бровей актрисы, ювелирно прорисовывая их "домиком". Так он с помощью завышенного центра линий искусственно создавал у звездной клиентки удивленный взгляд. К тому же этот прием зрительно уменьшал ширину ее лба.

2. Выравнивание тона лица

Прежде чем нанести тональный крем, Аллан смазывал лицо Мэрилин тонким слоем вазелина. Это помогало качественно увлажнить кожу и придать ей блеск в лучах софитов. Сегодня этот прием тоже актуален. Вазелин можно использовать в качестве подручного хайлайтера на скулах и под бровями.

3. Объемные губы

Раньше губы не увеличивали инъекциями, но визажист знал, как и без этого сделать их пухлыми. Он использовал контурный карандаш шоколадного цвета и не менее 5 оттенков помады. После этого по центру нижней губы ставил хайлайтером точку и наносил на всю поверхность губ жирный бальзам.

4. Влажный макияж глаз

У Мэрилин Монро наиболее выразительными в макияже были не только губы, но и глаза. Аллан делал так называемый "влажный макияж". Для этого он наносил тонкий слой вазелина или кокосового масла на компактные тени для век.

5. Подводка для глаз

Визажист всегда комбинировал несколько оттенков подводки для глаз. Он прорисовывал контур ресниц черным и коричневым цветом, а контур внутри и внешний угол глаз – белым. Во внутренних углах глаз ставил пару красных точек, что подчеркивало во взгляде блеск.

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