Модные цвета осень-зима 2021/2022: стилист показала трендовые варианты. Фото

В сезонах осень-зима 2021 и 2022 годов на пике популярности будут яркие и насыщенные цвета. В их числе, синий, фуксия, фиолетовый, бежевый и другие.

Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history на странице в Instagram. Также они показали, как можно носить яркие цвета и с чем сочетать образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Синий Миконос

Видео дня

Серый

Фуксия

Сиреневый/Родонит

Бежевый

Рыжий

Нежно голубой

Стоит отметить, что в новом сезоне дизайнеры решили отказаться от мрачных и темных оттенков. Известные бренды показали свое цветовое видение холодного сезона.

Эксперты отмечают, что кроме вышеупомянутых цветов, в тренде будут также красный, желтый, лиловый, золотой и серебряный.

Стилист Зоя Панина отметила, что одним из самых актуальных сочетаний на осень – микс голубого и коричневого.

Также можно сочетать синий с зеленым или изумрудным.

Еще один яркий вариант на новый сезон – оранжевый и коричневый. Вместе они создают модные, сочные образы.

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