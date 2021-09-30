Модные цвета осень-зима 2021/2022: стилист показала трендовые варианты. Фото
В сезонах осень-зима 2021 и 2022 годов на пике популярности будут яркие и насыщенные цвета. В их числе, синий, фуксия, фиолетовый, бежевый и другие.
Соответствующий пост опубликовали стилисты Vogue history на странице в Instagram. Также они показали, как можно носить яркие цвета и с чем сочетать образы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Синий Миконос
Серый
Фуксия
Сиреневый/Родонит
Бежевый
Рыжий
Нежно голубой
Стоит отметить, что в новом сезоне дизайнеры решили отказаться от мрачных и темных оттенков. Известные бренды показали свое цветовое видение холодного сезона.
Эксперты отмечают, что кроме вышеупомянутых цветов, в тренде будут также красный, желтый, лиловый, золотой и серебряный.
Стилист Зоя Панина отметила, что одним из самых актуальных сочетаний на осень – микс голубого и коричневого.
Также можно сочетать синий с зеленым или изумрудным.
Еще один яркий вариант на новый сезон – оранжевый и коричневый. Вместе они создают модные, сочные образы.
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