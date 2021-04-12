Модні сонцезахисні окуляри сезону весна-літо 2021: названо головні тренди. Фото

Сонцезахисні окуляри – один з ефективних способів доповнити образ. У сезоні весна-літо популярними будуть вузькі моделі, з кольоровими скельцями, авіатори й багато інших.

OBOZREVATEL відібрав наймодніші й найнезвичніші окуляри, які були представлені дизайнерами. Вони точно привернуть загальну увагу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Вузькі окуляри вже котрий рік перебувають на піку популярності. Така модель підійде під будь-яку форму обличчя. Вона додасть родзинку навіть в дуже стриманий образ.

Цьогоріч, як ніколи раніше, було багато барвистих окулярів на подіумах: з зеленими, червоними, рожевими, жовтими скельцями. Обирайте улюблений колір і залишайтеся в тренді.

Окуляри на половину обличчя так само актуальні, особливо з вираженою незграбною формою. Це аксесуар, який підійде під будь-яке вбрання.

Модницям також не обійтися без улюблених авіаторів. У сезоні весна-літо робіть ставку на коричневі або бежеві скельця і золоту металеву оправу.

Не менш актуальним у 2021 році будуть й акуратні круглі окуляри, які носили майже всі моделі на показі Chanel. Особливо популярні – стримані моделі з ультратонкою оправою. Чим мінімалістичніше, тим краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто допускати в повсякденних образах. Вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.