Модная джинсовая одежда 2021: названы главные тренды. Фото

Джинсовые вещи стали заметным модным трендом в коллекциях весна-лето 2021. Дизайнеры советуют присмотреться к курткам из денима, комбинезонам и платьям.

Это не только стильные предметы гардероба, но и очень практичные. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В этом сезоне наиболее актуальны классические джинсовые куртки, напоминающие жакет. Также в моде укороченные джинсовые куртки. Что касается цвета: здесь тоже преобладает классический синий деним.

Модно сочетать джинсовую куртку с платьем, шортами или юбкой из денима. Образ можно дополнить джинсовыми кедами или сапогами, а также аксессуарами из того же материала: сумкой и повязкой на голове.

В этом сезоне в моде джинсовые комбинезоны с длинными объемными рукавами, с поясом и расклешенными или прямыми брюками. Также следует обратить внимание на джинсовое платье или стильный сарафан.

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