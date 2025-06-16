Уже неодноразово я говорила про те, як навесні 2022 року зовсім не була впевнена, що моя улюблена професія (хоча я ніколи не вважала моду професією – це справа життя) виживе і буде затребуваною. Ну кого хвилюють нові сукні й туфлі у часи, коли над головами літають ракети та дрони і немає впевненості в завтрашньому дні? Але час вкотре розставив усе на свої місця: мода в Україні не лише не зникла, вона отримала певні імпульси для розвитку. Хай не масштабно і не показово, але вона є. І чимала кількість людей знаходять у цьому заспокоєння та джерела радості.

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Парадоксально? Аж ніяк. Більше того, у всі часи під час війн мода розвивалася, отримувала свої характерні риси й знаходила нові форми втілення, виливаючись, навіть, в течії. Досить згадати, як лондонські модниці під час Другої світової шили вишукані сукні з парашутів, а нову колекцію Крістіана Діора одразу після війни журналісти назвали "New Look" – і вона стала маніфестом відродження жіночності.

Що змушує нас купувати нові речі, коли, здавалося б, навколо стільки проблем?

Емоції. Це найголовніше, заради чого ми хочемо мати красиві та модні сукні, туфлі й сумочки.

Навіть коли все навколо руйнується, стає непередбачуваним і нестабільним, – саме краса лікує. Краса дає сили, збуджує мозкову діяльність, народжує впевненість у собі. Краса потрібна, як повітря. У будь-які часи.Ми дивимося на себе очима інших у вітрині магазинів, ми втрачаємо розум від погляду коханих очей, а які вибухи різних емоцій викликають заздрісні погляди з боку!

Думаю, вплив естетики у сфері моди в нас дуже недооцінюють – і даремно. Я точно знаю, про що говорю, адже не раз спостерігала, як у людей загоряються очі, коли вони бачать себе оновленими! Як жінка починає подобатися собі в дзеркалі, хоча щойно говорила, що ніколи не одягне цю річ: "це не моє" — коронна фраза невпевнених у собі людей. Так багато різного дає нам модний одяг!

Зверніть увагу: я говорю саме про моду як творчість — ту, яку створюють художники, на жаль, нині вони в тені. Мода – це не про тренди, які формують маркетологи.

І наостанок. Мода й краса — це не втеча від дійсності, як вважає багато хто зараз. Це, навпаки, бунт. Це бажання, попри все, вижити і жити гідно. Поки людиною керує "я хочу" і "я буду", вона точно обирає життя. І естетику. Саме вона допомагає всім нам зберегти відчуття нормальності в безумстві того, що відбувається.