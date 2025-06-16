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Виктория Гресь
Виктория Гресь
Дизайнер

Блог | Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

Уже неодноразово я говорила про те, як навесні 2022 року зовсім не була впевнена, що моя улюблена професія (хоча я ніколи не вважала моду професією – це справа життя) виживе і буде затребуваною. Ну кого хвилюють нові сукні й туфлі у часи, коли над головами літають ракети та дрони і немає впевненості в завтрашньому дні? Але час вкотре розставив усе на свої місця: мода в Україні не лише не зникла, вона отримала певні імпульси для розвитку. Хай не масштабно і не показово, але вона є. І чимала кількість людей знаходять у цьому заспокоєння та джерела радості.

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Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

Парадоксально? Аж ніяк. Більше того, у всі часи під час війн мода розвивалася, отримувала свої характерні риси й знаходила нові форми втілення, виливаючись, навіть, в течії. Досить згадати, як лондонські модниці під час Другої світової шили вишукані сукні з парашутів, а нову колекцію Крістіана Діора одразу після війни журналісти назвали "New Look" – і вона стала маніфестом відродження жіночності.

Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

Що змушує нас купувати нові речі, коли, здавалося б, навколо стільки проблем?

Емоції. Це найголовніше, заради чого ми хочемо мати красиві та модні сукні, туфлі й сумочки.

Навіть коли все навколо руйнується, стає непередбачуваним і нестабільним, – саме краса лікує. Краса дає сили, збуджує мозкову діяльність, народжує впевненість у собі. Краса потрібна, як повітря. У будь-які часи.Ми дивимося на себе очима інших у вітрині магазинів, ми втрачаємо розум від погляду коханих очей, а які вибухи різних емоцій викликають заздрісні погляди з боку!

Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

Думаю, вплив естетики у сфері моди в нас дуже недооцінюють – і даремно. Я точно знаю, про що говорю, адже не раз спостерігала, як у людей загоряються очі, коли вони бачать себе оновленими! Як жінка починає подобатися собі в дзеркалі, хоча щойно говорила, що ніколи не одягне цю річ: "це не моє" — коронна фраза невпевнених у собі людей. Так багато різного дає нам модний одяг!

Зверніть увагу: я говорю саме про моду як творчість — ту, яку створюють художники, на жаль, нині вони в тені. Мода – це не про тренди, які формують маркетологи.

Мода вопреки: зачем нам новые платья, когда вокруг рушится мир

І наостанок. Мода й краса — це не втеча від дійсності, як вважає багато хто зараз. Це, навпаки, бунт. Це бажання, попри все, вижити і жити гідно. Поки людиною керує "я хочу" і "я буду", вона точно обирає життя. І естетику. Саме вона допомагає всім нам зберегти відчуття нормальності в безумстві того, що відбувається.

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