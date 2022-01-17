Привет из 2010-х. Меховые наушники вернулись в моду: с чем сочетать и кому носить не стоит

В 2022 году тренды из прошлых лет возвращаются – как меховые наушники, которые были популярными в 2010-х. Зимние образы с этим аксессуаром уже примерили многие звезды, среди которых и известная любительница ретро-стиля, американская модель Белла Хадид.

Теплые наушники могут добавить необычности даже самому простому луку, а также стать более удобной альтернативой шапке. OBOZREVATEL собрал главное об этом "воскресшем" тренде, а также идеи для ваших образов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В последнее время fashion-индустрия пережила сразу несколько громких камбэков: это кожаные плащи, джинсы клеш и узкие солнцезащитные очки из 90-х, яркий розовый цвет, "детские" аксессуары, джинсы на низкой талии из 00-х, а теперь – пушистые наушники из 2010-х годов.

Изначально этот предмет был разработан для спортсменов, но успешно "перекочевал" в повседневную жизнь.

Они могут заменить популярные в этом сезоне шапки бини, бейсболки и балаклавы, при этом будут согревать уши даже лучше.

Хадид, например, прикупила для себя сразу несколько вариантов наушников из искусственного меха: объемные синие, ободок которых тоже пушистый и создает эффект веночка, и классические пастельные.

Этот тренд особенно понравиться любительницам объемных укладок: наушники оставят прическу практически нетронутой, тогда как шапки могут ее испортить.

Стилисты отмечают, что вписать наушники в свой гардероб будет легче молодым девушкам. Дамам постарше меховые наушники советуют надевать на прогулки на свежем воздухе, хотя любительницы экспериментов могут использовать их и в других ситуациях. Для этого нужно удачно подобрать одежду под такой "несерьезный" аксессуар.

Эксперты советуют сочетать теплые наушники с объемным или длинным и "расслабленным" верхом. Они хорошо разбавят базовый образ, став его акцентом.

Совсем необязательно, чтобы аксессуар повторял цвет перчаток, обуви или других предметов гардероба. Достаточно, чтобы он совпадал по стилистике. Или же наоборот: можно составить однотонный образ, ведь тотал-луки до сих пор в списке трендов.

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