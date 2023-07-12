Забудьте о дискомфорте: 5 моделей обуви для летних прогулок под дождем

В дождливую погоду стоит позаботиться об обуви, чтобы она прослужила как можно дольше. Для этого перед выходом на улицу обработайте ее водоотталкивающим спреем. Еще вариант – воспользуйтесь качественными чехлами от влаги и грязи. Благодаря им даже в ливень ноги будут оставаться сухими, а любимая пара – чистой.

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С базовыми правилами по уходу разобрались. А какую выбрать модную и функциональную обувь для лета в дождливую погоду? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кожаные Мэри Джейн

Это туфли с круглым мысом, стойкими каблуками и тонкими ремешками у лодыжек. В дождливую погоду советуем надевать пары из матовой кожи в черном, шоколадном или темно-синем цвете. Они практичны и хорошо вписываются в любой аутфит. Нежные текстильные модели лучше отложить "на потом": в непогоду они быстро промокают и впитывают грязь.

2. Лоферы на массивном каблуке

Есть стереотип, что лоферы – обувь исключительно для весны и осени. Но эти пары – идеальное решение для прохладных и дождливых летних дней. Чтобы защитить ступню от влаги, откажитесь от моделей с открытым мысом. Выбирайте закрытые и на высокой подошве.

3. Кожаные туфли-лодочки

Любите комфорт? Выбирайте кожаные туфли-лодочки на стойких каблуках, которые элегантно подчеркивают форму стопы и делают походку женственной. К любому аутфиту подойдут модели черного, шоколадного или молочного цвета.

4. Матовые резиновые сапоги

Когда на улице настоящий ливень, трудно обойтись без пары резиновых сапог. Поищите изящные варианты: в сиреневом, молочном, клубничном или изумрудном цвете. Такая обувь "раскрасит" ваше настроение в самый мрачный день.

5. Грубые дерби

Туфли в мужском стиле идеально впишутся в летний гардероб фанаток строгих луков. Выбирайте кожаные модели с контрастными шнуровками или мысом. И желательно, чтобы подошва была тракторной: так вы защитите ноги от луж.

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