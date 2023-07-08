Элегантность и свобода движений: 5 летних брюк, которые прекрасно сочетаются с любым верхом

Летом точно не хочется ходить в тесных лосинах или skinny-джинсах. Также не ограничивайтесь юбками, шортами и платьями. Есть модели брюк, в которых комфортно не только в прохладу, но и в жаркие дни. Они изготавливаются из натуральных тканей (хлопок, лен, поплин, шелк и сатин), имеют свободный крой или с разрезами.

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В какие брюки вы влюбитесь в теплое время? Какие фасоны можно сочетать с чем угодно? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Палаццо

Это женские брюки, свободные, что расширяются от бедра. Как правило, с высокой посадкой на талии, и визуально могут напоминать юбку. Они делают ноги "длиннее" и более стройными. Лучше всего рифмуются с футболками, блузами, поло и укороченными топами.

2. Кюлоты

Это практичная и удобная вещь из женского гардероба. Снаружи кюлоты напоминают широкие укороченные брюки-юбку с завышенной посадкой. Они идеально подходят как высоким, так и миниатюрным. Свободный крой корректирует фигуру, делает акцент на талии и бедрах.

3. Льняные брюки

Брюки из экологически чистых материалов способны обеспечить абсолютный комфорт при ношении. Они гипоаллергенны, отталкивают статическое электричество и защищают тело человека от вредных радиоактивных лучей. Единственный минус – легко мнутся. Но на это можно закрыть глаза, учитывая ряд преимуществ.

4. Брюки-бананы

Это свободные брюки, слегка сужающиеся книзу. Характерной чертой такого фасона является немного завышенная талия и несколько складок на поясе. С "бананами" советуем носить открытые туфли, мюли или сабо. Поскольку спортивная обувь в этом образе будет неуместной.

5. Брюки из костюмной ткани

Такой вариант уместен при легкой прохладе. В жару в них будет дискомфортно. Необязательно брюки должны быть в классической гамме. Летом не бойтесь добавить в аутфиты яркие краски. Например, сиреневые, изумрудные, сапфировые или желтые.

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