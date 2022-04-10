Образ за $120: журналисты оценили 'лук' Зеленского на прогулке с Борисом Джонсоном

Журналисты оценили образ президента Украины, в котором он прогулялся по Киеву с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Согласно полученной информации, лук Владимира Зеленского обошелся ему в 120 долларов (3555 грн).

На главе Украины был тактический наряд, тогда как на британце – классический костюм. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Perepichka News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, журналисты выяснили, что на встречу с другом Украины Борисом Джонсоном политик выбрал оливковую кофту на молнии с флисом, цена которой составляет 383 грн, а под нее Владимир Зеленский надел футболку-хаки, оцененную в 200 грн.

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На ногах у главы страны были тактические штаны Rip Stop Dark за 1010 грн.

Чтобы пройтись по Крещатику с британцем президент Украины надел пару кроссовок Saucony JAZZ 81, которые оценили в 1959 грн. В корично-зеленой паре Владимир Александрович уже не раз появлялся перед журналистами и брал в рабочие поездки.

Следует отметить, что цены, указанные выше, могут колебаться в разных магазинах. Так, ранее Saucony JAZZ 81 на одном из сайтов стоили 1540 гривен со скидкой.

Экскурсия для Бориса Джонсона пролегала через Крещатик, Майдан Незалежности, Аллею Героев Небесной Сотни. Зеленский также показал главе британского правительства мемориал, посвященный украинцам, отдавшим жизнь за свободу и суверенитет своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский не пытается подчеркнуть свой статус дорогой и брендовой обувью. Вместо этого он демонстрирует выдержанность, как и положено хорошему лидеру во время войны.