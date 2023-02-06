Латексное платье и цветочный шлейф: самые эпатажные образы с красной дорожки ''Грэмми-2023''. Фото

Этой ночью, 6 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония награждения музыкальной премии "Грэмми-2023", на красную дорожку которой мировые знаменитости не поленились выбрать свои самые эффектные наряды. Кто-то решил покорять эпатажем, довольно странными принтами, сексуальными вырезами и необычными материалами, а кому-то в этом году больше по душе простота и изысканность.

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Так или иначе, премия "Грэмми" в очередной раз доказала, что она не только о музыке, но и о моде. OBOZREVATEL решил собрать самые яркие образы артистов с красной дорожки этого года.

Doja Cat

Рэп-исполнительнице не привыкать шокировать публику своими эпатажными образами. То она обклеит все тело стразами, то сделает усы и брови из накладных ресниц. В этот раз Doja Cat выбрала относительно спокойный образ, хотя многие с этим не согласятся. Черное латексное платье от Versace со шлейфом и перчатками из такого же материала сочетали в себе дерзость, сексуальность и изысканность.

Карди Би

Еще одна рэперша и еще одно платье со шлейфом. Однако акцент в этом наряде оттенка электрик от Gaurav Gupta вовсе не на низ. Ассиметричные вырезы на талии и в районе декольте и, конечно же, воротник а ля Медичи, имитирующий бутон цветка, за которым Карди Би время от времени загадочно прятала лицо.

Lizzo

Апельсиновый кейп Dolce & Gabbana, украшенный цветами такого же оттенка, напомнил коллегам и поклонникам певицы, что весна близко.

Сэм Смит

Статус "короля эпатажа" достался Сэму Смиту относительно недавно, но он с уверенностью с ним справляется. На "Грэмми" музыкант пришел в красной королевской мантии и шляпе с вуалью от Valentino. Образ дополняли латексные перчатки и трость в стразах под цвет всего образа. К слову, многие модные эксперты раскритиковали костюм Смита, назвав его провальным.

Дженнифер Лопес

Красавица Джей Ло в платье Gucci и массивном бриллиантовом ожерелье Bvlgari покорила своим шармом. Длинный шлейф и открытые стройные ноги сыграли свою роль.

Шанайя Твейн

Одна из самых успешных кантри-исполнительниц нашего времени в откровенно странном костюме от Harris Reed вызвала у публики скорее недоумение, чем восторг. Принт, форма шляпы, красные волосы – все в сумме выглядело, безусловно, эпатажно, но, как отмечают пользователи сети, смешно и безвкусно.

Гарри Стайлс

Тем временем Гарри Стайлс успел сменить за время церемонии два образа. Одним из них стал разноцветный комбинезон от Egonlab, усыпанный камнями Swarovski.

Оливия О'брайен

23-летння певица вернулась в 2005, чтобы продемонстрировать на красной дорожке трендовый лук.

Лаки Дэй

Пайетки в тренде последние несколько сезонов и обещают не сдавать позиций в ближайшее время. Именно поэтому Лаки Дэй выбрал для премии мерцающий черный костюм. Изюминкой стал необычный серебряный элемент на жакете в стиле картины "Постоянство памяти" Сальвадора Дали.

Адель

Очаровательная Адель в в этом году решила сделать ставку на изысканность, элегантность и "роскошь в простоте". Артистка надела бархатное платье от Louis Vuitton королевского бордового оттенка.

Напомним, певица Бейонсе на "Грэмми-2023" получила 4 награды и побила рекорд, поскольку в ее коллекции собралось уже 32 золотых граммофона. О наградах рекордсменки, а также других триумфаторов – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, поклонников озадачило "новое лицо" певицы Мадонны на "Грэмми-2023". Пользователи сети сравнили ее с главным антагонистом серии фильмов "Пила" Джоном Крамером.

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