Куртка-бомбер в стиле 60-х снова врывается в моду: с чем ее носить. Фото

Куртка-бомбер, какая была на пике популярности в 1960-х годах, снова вернулась в моду. Такая модель будет отлично смотреться в весенних образах, когда теплые, солнечные дни сменяются ветреными вечерами.

Видео дня

Брутальный элемент гардероба, ошибочно считающийся грубым и не женственным, может спасти удачное сочетание в образе. Редакторы французского сайта Femme Actuelle рассказали, с чем лучше носить бомбер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы стилизовать его в весеннем образе, следует не забывать об игре с пропорциями. Куртка-бомбер – массивный верх, поэтому на низ лучше не одевать мешковатые модели брюк или юбок.

Вечная классика – сочетание бомбера с джинсами и футболкой базового цвета. Также приветствуется многослойность, которая уже несколько сезонов в тренде.

Не стоит бояться комбинировать агрессивный бомбер с элегантными платьями. К примеру, вечерней моделью черного цвета. Сочетание двух стилей в 2023 году как никогда актуально.

Относительно обуви: отталкиваться стоит от спортивной пары – кед, кроссовок – но по желанию можно попытаться обуть более изысканный вариант. К примеру, балетки-лодочки или каблуки придадут образу женственности.

Ранее OBOZREVATEL писал об антитрендах в новом сезоне. 2023 заставит отказаться от леопарда, неона и еще нескольких популярных в прошлом трендов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!