С чем сочетать самый трендовый головной убор осени: советы стилиста. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
Мода
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С чем сочетать самый трендовый головной убор осени: советы стилиста. Фото

Неожиданно новым трендовым головным убором осени стала панама. Стилисты советуют не бояться экспериментировать с фасоном и тканью и смело сочетать ее с теплой верхней одеждой.

Украинский модный эксперт Надежда Новикова на своей странице в Instagram показала готовые образы, где голову от холода будет защищать не классическая шапка, а стильная панама. Чтобы не быть голословной, блоггер показала, что тоже придерживается своих советов (чтобы доскролльте фото, сделайте новость до конца).

Надежда Новикова посоветовала одевать панаму
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Надежда советует не бояться совмещать панаму с теплым осенним пальто. Это выглядит стильно, современно и "вкусно".

Панама в сочетании с пальто
Стилистка посоветовала не бояться экспериментировать

Также можно одеть панаму под длинный тренч или классический пиджак. Это не заставит вас выглядеть странно, а наоборот, придаст актуальности образу.

Стильный головной убор с тренчем и пиджаком
Панама стала новым трендом осени

С таким элементом в арсенале невозможно остаться незамеченным. Не нужно бояться осуждения людей и отказываться от новых, интересных идей, советует стилистка.

Надежда Новикова подобрала готовые образы с панамой
Осенний головной убор в сочетании с верхней одеждой

Это необычно и дерзко, поэтому такое сочетание бросается в глаза и заставляет запомниться. В конце Надежда отметила, что любые головные уборы это стильно, комфортно и женственно.

Стилистка сказала, что панама – это женственный и комфортный головной убор.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, как правильно сочетать платье с теплой обувью этой осенью. Модницам советуют запастись несколькими актуальными парами.

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