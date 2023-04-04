''Королевский секрет'': какие цвета одежды выбирать, чтобы выглядеть дорого и стильно, и как их сочетать. Фото

Наверняка, вы неоднократно замечали, что в платье одинакового фасона, но разных цветов, вы выглядите по-разному. Один оттенок смотрится богато, делая вас по-королевски роскошной, а другой – "уничтожает" привлекательность. В колористике существует понятие "королевских цветов" – тех, которые наиболее выигрышны в образе.

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OBOZREVATEL расскажет, какая палитра считается "дорогой" и как сочетать тона в гардеробе, чтобы выглядеть максимально изящно и грациозно. Также мы детально разберем образы с любимым цветом королевы Шарлотты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Какие цвета сделают образ дороже?

1. Бежевый

Сейчас многие стилисты кричат о том, что бежевый – это новый черный. Он считается универсальным цветом, так как отлично подходит как для роли вспомогательного "разбавляющего" оттенка, так и для основного или даже преобладающего. Бежевый тотал лук невероятно популярен последние несколько лет. И несмотря на то, что он не особо практичный, делает леди чарующей красавицей.

2. Пастельные оттенки

Пастельные оттенки универсальны и подойдут женщинам вне зависимости от цветотипа, возраста, статуса. Они хорошо используются в разных стилях одежды – повседневном, деловом, вечернем, романтическом.

3. Драгоценные цвета

В эту группу относятся цвета драгоценных камней: изумруда, сапфира и рубина. Они придают женщине элегантности, подчеркивают высокий статус, однако могут сделать ее на несколько лет старше. Но в любом случае, вещи бордового, темно-синего и изумрудного цвета будут смотреться нескучно и сдержанно.

Как сочетать "королевский" синий?

Синий – самобытный, глубокий, манящий, самодостаточный цвет. Его "открыл" придворный портной английской королевы Шарлотты. С тех пор прошло немало времени, но синий все еще остается цветом монархии и аристократов.

Синий + бирюзовый / синий + мятный

Подобные сочетания выглядят небанально, свежо и стильно. Эта палитра, согласно цветовому кругу, относится к одному семейству, потому комбинировать их между собой просто.

Синий + фиолетовый

Фиолетовый – это комбинация синего и красного цветов, потому королевский синий прекрасно сочетается с этой цветовой гаммой. Главное помнить, чем насыщенней сапфировый цвет, тем ярче должен быть фиолетовый. Если же вы выберете темно-синий, то и фиолетовый должен быть темным.

Синий + желтый

Образы в сине-желтых цветах продиктованы самой природой – синее небо и желтое пшеничное поле, или желтый цветок на фоне безоблачного горизонта. Это беспроигрышный вариант луков.

Синий + оранжевый

На первый взгляд кажется, что такая комбинация тонов весьма странна. Но одновременно она является гармоничной. Цветовой круг четко указывает на противоположность этих оттенков, они имеют название "комплиментарные". Потому подойдут ярким и смелым людям.

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