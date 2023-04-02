Асимметричные юбки, винтаж и много денима: небанальные тренды на весну-2023, которые придадут образам изюминки

Мало кого удивишь информацией о том, что тренчи (кожаные или из плащевой ткани), объемные рубашки, костюмы с оверсайз-жакетами и белые кроссовки – это must have на весну. Причем уже несколько лет подряд. Однако 2023-й радует модниц своей смелостью и предлагает новые небанальные тренды, которые точно освежат гардероб и придадут образам изюминки.

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Украинская стилистка Инна Гриненко на личной странице в Instagram рассказала о восьми таких тенденциях, которые просто невозможно проигнорировать в текущем сезоне. Она подчеркнула, что все представленные позиции легко комбинируются с другими "коллегами" из гардероба и даже могут стать вашими базовыми элементами, несмотря на свою необычность.

Короткое пальто

Отличный вариант на замену упомянутого выше тренча, который мог вам надоесть за несколько лет своей популярности. Классические прямые фасоны коротких пальто красиво смотрятся на всех типах фигуры, в независимости от вашего роста.

Клетчатые рубашки

Прямой, свободный крой клетчатой рубашки мужского стиля будет стильно смотреться со свободными джинсами или брюками в сочетании с каблуком – трендовыми казаками или другими ботинками. Стилист советует носить клетчатые рубашки как верхнюю одежду.

Асимметричные юбки

При покупке юбки этой весной, не обязательно выбирать между мини и макси длиной – можно совместить два в одном. Ассиметричные фасоны как никогда актуальны.

Винтаж

Мода на винтаж длится далеко не первый сезон. Весной-2023 особой популярностью будут пользоваться винтажные кожаные куртки, пальто и плащи с "выгоревшим" эффектом. Такую верхнюю одежду особенно любит супермодель Кендалл Дженнер, так что можете подсмотреть за тем, как она сочетает ее с другими вещами.

Объемные джинсы

Во-первых, это комфортно, а во-вторых, очень стильно. Широкие трубы из плотного денима, низкая посадка или джинсовые карго в утилитарной эстетике – выбирайте свой наиболее подходящий вариант.

Лоферы и балетки

Да, этот день настал – балетки снова вернулись в моду. Если вы еще не готовы к этому тренду, то присмотритесь к лоферам на тонкой подошве. И знайте, что в такой обуви вы точно будете выглядеть элегантно и дорого.

Приталенные лонгсливы

Лонгслив – базовый и незаменимый элемент в вашем гардеробе. А в этом сезоне мы возвращаемся на лет 15 назад и смело носим сразу несколько лонгсливов друг на дружке.

Тотальный деним

Еще больше джинсовых вещей в вашем гардеробе – да, да и еще раз да! Верхняя одежда из этого материала – тренчи, куртки, объемные пиджаки, рубашки – все это очень актуально весной-2023.

Раньше OBOZREVATEL писал, как легко и без затрат создать стильный образ. Присмотритесь к украшениям с жемчужинами и объемным кардиганам с крупными пуговицами, которые можно найти в гардеробе своих родных. Винтаж сейчас в моде.

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