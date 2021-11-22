7 самых модных принтов этого сезона: как правильно носить

Украинский стилист и блогер Зоя Панина рассказала модницам о семи модных принтах в этом сезоне. Среди них, клетка, ромбы, гусиная лапка и другие.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Каждый сезон один или несколько принтов выбиваются в лидеры. Это тот самый изюм и перец для повышения градуса стиля вашего образа", – отметила стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что базовые вещи, которые окрашены в трендовые принты сезона, могут "зазвучать по-новому".

"Умение грамотно внедрять принты – это отдельное искусство. И всегда существует тонкая грань между "стильно" и "масло масляное". Самый беспроигрышный вариант – один принт в одни руки. Ошибиться практически невозможно", – подчеркнула Панина.

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Клетка – принт, который стал хитом после выхода фильма "Ход королевы".

Ромбы вызывают ассоциации с шахматной доской и по мнению стилиста , занимают второе место хит-парада.

Колорблокинг, который уже год не сдает позиций и всегда смотрится ярко и интересно.

Черно-белая или цветная зебра – лидер анималистических принтов.

Украшение в этом сезоне – гусиная лапка. Такой принт носят на жилетках, кофтах, пальто.

Черно-белая полоска – один из самых простых способов быть в тренде и пополнить гардероб базовой вещью.

Цветочные узоры и вышивки отлично украшают кардиганы и другие элементы вещей в гардеробе.

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