Какую шапку выбрать в 2023 году: Андре Тан назвал трендовые модели и объяснил, с чем их комбинировать

Стильный зимний образ в самые холодные дни трудно представить без шапки. Однако важно внимательно выбирать ее, ведь не все модели, популярные в прошлом году, сохранили свою актуальность.

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Разобраться в модных шапках зимы 2023 года OBOZREVATEL помог украинский дизайнер и модельер Андре Тан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В целом в этом сезоне на пике популярности находятся следующие модели шапок: шапка-бини, шапки-ушанки, капоры, балаклавы, меховые панамы", – обобщил модный эксперт.

Этой зимой лучше отказаться от неонового цвета и присмотреть для себя модель базового оттенка. Они не утратят актуальность несколько следующих сезонов, считает Андре Тан.

Также важно, чтобы на шапке было минимум украшений и деталей. В частности, и помпонов. Аналогичный совет касается надписей – о них лучше забыть вообще.

"Шапки с большими надписями и рисунками – настоящий пережиток прошлого. Если вам захотелось как-то разнообразить свой образ, то лучше обратить внимание на шапки-ушанки, балаклавы или капор. Также настоящей находкой в этом сезоне стали меховые панамы", – заметил дизайнер.

Андре Тан посоветовал обратить внимание на панамы бежевого, белого и черного оттенков, или выполненые в пастельных и ярких тонах. Комбинировать их можно с объемным пальто.

"Сейчас чем проще аксессуар, тем дороже и стильнее он смотрится", – закончил дизайнер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Андре Тан назвал самую трендовую верхнюю одежду 2023 года. Подробнее о его советах – читайте в материале.

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