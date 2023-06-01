Какую обувь выбрать к платью, чтобы выглядеть роскошно: эти правила нужно знать всем. Фото

Многие женщины, которые стремятся создать легкий и романтичный образ с платьем, допускают ошибки, уделяя мало внимания обуви. Именно стильная и уместная пара может завершить наряд и сделать его действительно роскошным.

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Для коротких и длинных вариантов, платья-футляра и рубашки будут подходить разные модели обуви. OBOZREVATEL решил рассказать, как выбрать удачную пару (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для короткого платья

Это наиболее универсальный наряд, к которому легко подобрать уместную обувь. Особенно стильно с коротким платьем будут выглядеть грубые модели – ботильоны, кроссовки и т.д. Это создаст баланс в образе. Впрочем, обувь на платформе или устойчивом каблуке также будет выглядеть стильно.

Для платья миди-длины

Вечерний образ с миди-платьем будет роскошно смотреться с классическими туфлями-лодочками. Повседневные варианты лучше дополнить легкими кедами или лаконичными балетками.

Для длинного платья

Не стоит думать, что длинное платье закроет обувь, так что можно выбирать любую модель. Под платья такого фасона можно обуть массивную обувь – босоножки-гладиаторы, пару на платформе или стойкие каблуки. В таком образе важно сделать акцент на обуви, чтобы он выглядел роскошным.

Для платья-футляра

Такой элегантный лук – визитная карточка уверенных в себе и элегантных леди. К платью-футляру будут подходить классические туфли на каблуке и сдержанные босоножки.

Для платья-рубашки

Простой и практичный летний вариант – платье-рубашка – не требует массивной, броской или элегантной обуви. Лучше всего в комбинации с такой моделью будут смотреться кеды, сандалии, мюли или балетки.

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