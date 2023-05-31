'Дешевят' и старят! Пять ошибок женщин после 30 лет в подборе одежды, которые превращают в 'теток'. Фото

В любом возрасте нужно следить за своим стилем и модой, чтобы выглядеть красиво. Старые вещи, ставшие антитрендами, очень портят внешний вид и визуально старят.

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С ними образ смотрится дешево и неряшливо. Особенно после 30 лет, когда от дам ожидают увидеть проработанные, взвешенные и уместные наряды. OBOZREVATEL решил рассказать, какие ошибки в образах совершают взрослые женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Яркая и массивная бижутерия

Много лет назад в моде были яркие акценты и массивные украшения из глины, искусственного жемчуга, бисера и т.д. Сегодня эта тенденция устарела, а сменили ее минималистичные аксессуары. Впрочем, некоторым женщинам трудно это принять, так что они продолжают носить дешевую и яркую бижутерию, стремясь привлечь к себе внимание.

Вульгарный фасон

Важно найти время, когда мини и глубокое декольте нужно сменить на лаконичные и более закрытые вещи. Вульгарность прощает только молодость, когда девушки в поисках своего стиля, а от зрелых красавиц ждут умения поражать не длинными ногами и пышным бюстом, а другими качествами. К примеру, чувством стиля.

Стразы

О дешевых стразах на джинсах, куртках, футболках и обуви давно пора забыть. Блеск и сияние в 2023 году достигают благодаря дорогим камням и тканям, поэтому стразы и пайетки – табу, которое старит и "дешевит" весь образ.

Неухоженные вещи

С возрастом в людях ценится аккуратность и чувство стиля, а не ультратрендовые вещи в гардеробе. Появиться в помятой одежде и грязной обуви в юности легко прощается и списывается на неопытность, но после 30 такие ошибки могут испортить впечатление о женщине.

Старые тренды

Если в 00-х на пике популярности были скини джинсы с низкой посадкой, это не значит, что сегодня они снова актуальны. Мода цикличная, но, она все время видоизменяется. "Молодиться" старыми трендами не получится, поскольку они в 2023 году выглядят совсем не так, как раньше. К примеру, сейчас в моде занижена посадка, однако на широких брюках и в сочетании с кроп-топами, а не цветными жакетами, как это было когда-то.

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