Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Даже минимум ткани может изменить до неузнаваемости фигуру, если знать свои сильные и слабые стороны. Грамотно подобранные купальники – не исключение. Есть минимум 5 моделей, на которые стоит обратить внимание.

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Особо актуальным вопрос выбора купального костюма становится летом, когда сезон отдыха у водоема открывается. OBOZREVATEL решил рассказать о самых универсальных из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С вертикальными полосками

Ни для кого не секрет, что вертикальные узоры визуально делают фигуру более стройной. Это работает как с одеждой, так и с купальниками. Наиболее удачно такой лайфхак будет смотреться на цельной модели.

С подчеркнутой талией

Незаменимый трюк – придать телу силуэт "песочных часов". В этом поможет небольшой ремешок или сужение на талии.

Ретро-варианты

Современные купальники открытые и легкие, с минимумом ткани и жестких элементов, но ретро-модели таковыми не были. Они отличались высокой посадкой, удачно скрывающей живот, и пышным лифом, который подчеркнет грудь.

С вырезами на талии

Вырезы на талии визуально сузят ее. Это работает так же, как и темные вставки сбоку, часто используемые в образах.

Высокие вырезы на бедрах

Модели купальников, где бедра открыты, удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. Следует обратить внимание на темные варианты из плотной ткани, которые замаскируют лишние сантиметры.

Также OBOZREVATEL писал, какие цвета нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может обезобразить формы.

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