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Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
3,6 т.
Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Даже минимум ткани может изменить до неузнаваемости фигуру, если знать свои сильные и слабые стороны. Грамотно подобранные купальники – не исключение. Есть минимум 5 моделей, на которые стоит обратить внимание.

Видео дня

Особо актуальным вопрос выбора купального костюма становится летом, когда сезон отдыха у водоема открывается. OBOZREVATEL решил рассказать о самых универсальных из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С вертикальными полосками

Ни для кого не секрет, что вертикальные узоры визуально делают фигуру более стройной. Это работает как с одеждой, так и с купальниками. Наиболее удачно такой лайфхак будет смотреться на цельной модели.

Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

С подчеркнутой талией

Незаменимый трюк – придать телу силуэт "песочных часов". В этом поможет небольшой ремешок или сужение на талии.

Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Ретро-варианты

Современные купальники открытые и легкие, с минимумом ткани и жестких элементов, но ретро-модели таковыми не были. Они отличались высокой посадкой, удачно скрывающей живот, и пышным лифом, который подчеркнет грудь.

Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

С вырезами на талии

Вырезы на талии визуально сузят ее. Это работает так же, как и темные вставки сбоку, часто используемые в образах.

Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Высокие вырезы на бедрах

Модели купальников, где бедра открыты, удлиняют ноги и делают силуэт стройнее. Следует обратить внимание на темные варианты из плотной ткани, которые замаскируют лишние сантиметры.

Какой купальник выбрать, чтобы выглядеть стройнее: эти пять вариантов вас преобразят. Фото

Также OBOZREVATEL писал, какие цвета нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может обезобразить формы.

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