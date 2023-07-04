Какой купальник выбрать, чтобы скрыть живот и бока: пять моделей, которые стройнят. Фото

Каждая красавица хочет чувствовать себя до конца уверенной и раскрепощенной на пляже или во время отдыха у бассейна. Однако из-за необходимости оголять некоторые участки тела, в частности, живот, бока и бедра, не всем это удается. Правильно подобранный купальник поможет спрятать проблемные зоны, подчеркнуть достоинства фигуры и вытянуть силуэт. И, конечно же, придаст уверенности.

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В первую очередь обращайте внимание на верх пляжного образа. Грудь должна быть приподнятой и зафиксированной. В обратном случае – можно визуально прибавить себе лишние кило и придать фигуре форму шара. О пяти моделях, которые помогут пышным дамам выглядеть на пляже роскошно, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Высокие плавки

Безусловно, скрыть лишние сантиметры в районе живота помогут плавки с высокой посадкой. Крайне важно выбирать купальник из плотного качественного материала, который будет держать формы. Есть модели с утягивающим эффектом.

Контрастные вставки

Здесь речь идет о различных вариациях вставок. Это может быть сетка по бокам или в районе талии, которая поможет расставить правильные акценты в силуэте. Также присмотритесь к боковым вырезам и шнуровке – они визуально сделают фигуру тоньше. Одним из самых выигрышных вариантов будут цветовые вставки. Когда бока контрастируют с основным цветом купальника, это создает иллюзию сужения фигуры. Белые, бежевые, разноцветные вставки могут сочетаться с чёрным купальником, а темные – с ярким тоном и различными принтами.

Воланы

Воланы, а также оборки и рюши в верхней части купальника отвлекут от "неидеального" живота и визуально сделают его меньше. Красавицам с большой грудью рекомендуется выбирать небольшие оборки по контуру декольте, а если вы наоборот хотите придать бюсту большего объема, то присмотритесь к широким воланам. Они могут быть не только в районе груди, но и, например, прикрывать руки.

Баска

Добавление такой "юбочки" к плавкам скроет лишние сантиметры в районе живота. Кроме того, прибавит пляжному образу уместного игривого и кокетливого настроения. Такая модель сделает красивый акцент на талии, подчеркнув самую тонкую зону силуэта.

Танкини

Эта модель купальника состоит из плавок и топа, который как раз прикрывает все проблемные зоны. Выберите А-образный, приталенный под грудью, удлиненный фасон.

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