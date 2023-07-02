Стиль Tomato Girl: 5 интересных образов на лето, которые захочется повторить. Фото

В последние годы новые тренды в моде задают не только дизайнеры, но и инфлюенсеры из соцсетей. Прошлым летом на пике популярности был стиль coconut girl, зимой – vanila girl, а сейчас это tomato girl. Поговорим о последнем – наиболее актуальном.

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Дословно название переводится как "томатная девушка". Это не значит, что нужно носить исключительно помидорный принт или одежду в красной палитре. Сюда впишутся топы-бюстье, рюши, юбки-клеш... Из обязательного – минимум косметики. Это все характеризует нежных, хрупких, с романтической душой леди. Детальнее о тренде читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Натуральные ткани и свободный крой

Tomato girls носят вещи из натуральных материалов. В основном это лен, хлопок, шелк и шерсть. Все эти ткани дают телу "дышать" и эффектно выглядят. Также для трендового стиля характерен слегка приталенный или oversize-крой, который придает образам элегантности и легкости.

2. Эстетика декора

На одежде tomato girl может быть много кружева, прошвы, рюшей или вышитых элементов. Они и делают аутфиты женственными и слегка инфантильными. Главное правило – дизайн не должен быть пестрым или с избыточным количеством декора.

3. Аксессуары

Tomato girl всегда выбирает удобную обувь: на плоской подошве, стойком каблуке или платформе. А вместо кожаной сумки носит плетеную корзинку или в технике кроше (вязаную). Все эти вещи универсальны: впишутся в любой ваш летний образ.

4. "Вкусные" принты и декорации

Обратите внимание на сарафаны, платья, кардиганы, рубашки, блузы или юбки с "сочными" принтами и декорациями: овощными, фруктовыми или ягодными. Например, с вышитыми клубникой, вишнями, апельсинами или теми же помидорами. С ними каждый ваш образ будет интересным и фантазийным.

5. Оттенки красного и желтого

Внесите в свой нежный летний образ акцент. Наденьте укороченный кардиган, oversize-рубашку, юбку или пиджак в красной или желтой палитре. Для стиля tomato girl уместны как насыщенные цвета, так и бледные. Завершите образ соломенной шляпой и плетеной сумкой. Готово!

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