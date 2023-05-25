Какое платья выбрать, чтобы выглядеть стройнее и выше: эти секреты должны знать все. Фото

Удачно подобранный фасон платья может сотворить настоящие чудеса с фигурой. Если в образе правильно расставить акценты, открыть самые изящные части тела и закрыть наиболее проблемные, силуэт будет выглядеть более высоким и стройным.

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Есть 5 моделей платьев, которые помогут визуально избавиться от лишних килограммов. OBOZREVATEL решил показать, к каким вариантам нужно присмотреться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Платье на запах

Модель на запах создает силуэт "песочных часов", что поможет визуально сузить талию. Длинные платья удлинят фигуру и скроют пышные бедра.

Платье-рубашка

Чтобы в платье-рубашке выглядеть стройнее, следует выбирать модели из легких тканей, ведь плотные материалы придадут лишние сантиметры фигуре. Платье из хлопка, льна и других легких материалов благодаря своему крою и вертикальному ряду пуговиц визуально вытянут силуэт.

Платье с V-вырезом

Глубокий V-вырез откроет наиболее изящную часть тела – ключицы. Благодаря такому фасону вытягивается шея, а также уменьшаются объемы в зоне плеч, груди и лица.

Платье с акцентом на талии

Пояс или просто сужение на талии – выигрышный вариант для каждой леди, стремящейся выглядеть стройнее. Чем шире пояс, тем более изящной будет выглядеть фигура.

Платье А-силуэтом

Платье, которое расширяется от талии вниз, поможет создать плавные линии силуэта и отвлечь внимание от бедер, если в этом есть необходимость. Впрочем, стоит выбирать мини и миди-модели, ведь длина в этом случае может сыграть плохую шутку.

Ранее OBOZREVATEL писал, о каких цветах нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может исказить формы.

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