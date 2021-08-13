Какие джинсы актуальны в 2021: фото самых трендовых моделей

Стилист Юлия Литвинова объяснила, что в этом году среди огромного разнообразия джинсов можно и нужно выделить самые модные варианты. Клеш, яркие, с разрезами, прямые, рваные – в их числе.

Джинсы с разрезами смотрятся эффектно и даже самый простой образ сделают по-настоящему особенным. Об этом эксперт подробнее рассказала на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Видео дня

Джинсы нетипичных расцветок – идеальное решение для смелых модниц. Сочетать их стоит с более спокойным верхом.

Клеш стилист рекомендует выбирать удлиненные и с высокой посадкой.

Прямые джинсы можно смело выбирать как до щиколотки, так и в пол. Лучше всего учитывать рост и индивидуальные пропорции.

Расширяющиеся джинсы стали настоящим хитом этого лета. Осенью они не потеряют своей актуальности. Наоборот, у этой модели джинсов есть все шансы стать базовой вещью в гардеробе.

Джонсы-мом уже несколько сезонов подряд остаются в списке главных трендов. Лучше выбирать модели с высокой посадкой.

Джинсы с аккуратными порезами в области колена сделают образ намного интереснее.

Бананы, слоучи добавляют объема в бедрах и ногах, поэтому они не являются универсальным вариантом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что совсем скоро начнутся первые осенние холода, а это может означать только одно – надо успеть покрасоваться в легких и трендовых летних нарядах. Вязаные вещи, цвет фуксии, эффектные вырезы, объемные рукава, платье в стиле диско, монохромность – вот тот самый список, который следует взять на вооружение всем модницам на август.