Как выглядит самая модная шапка зимы 2021/2022 и кому она идет. Фото

Классическая шапка-бини уже много сезонов остается одним из самых актуальных и трендовых головных уборов. Ее главное преимущество в том, что обжатый фасон хорошо прилегает к голове и защищает от сильнейших морозов.

Шапка-бини подходит как мужчинам и женщинам, так и маленьким детям, ведь не имеет лишних деталей и ненужного декора. Такой фасон полюбился не только обычным модницам, но и звездам мирового масштаба, передает модное издание Glamour (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы) .

Универсальная шапка сочетается с любым стилем одежды, особенно если это casual, smart или street style. Часто бини можно увидеть на хипстерах и поклонниках образов в стиле свэг и гранж.

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Также, что немаловажно, она подходит к любой форме лица.

В сезоне зима 2021/22 год наиболее актуальными остаются базовые цвета – бежевый, коричневый, белый, черный и серый. Они прекрасно комбинируются с любой верхней одеждой. Выбрать можно как невесомые шапки из кашемира, так и ультратеплые вязаные модели из шерсти.

Однако некоторые любительницы яркой одежды предпочитают розовые и красные оттенки, чтобы поднять настроение себе и окружающим в пасмурные будни.

Кроме спортивных и street style образов, шапку-бини можно смело совмещать с классической одеждой. Это делает ее универсальной и практичной, как для повседневной носки, так и для выхода в свет.

Обжатую шапку любят использовать в своих образах модели Хейли Бибер и Кайя Гербер, а также Ирина Шейк и Кара Делевинь.

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