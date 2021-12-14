Какая обувь будет в моде зимой 2022 года. 7 главных трендов

Модные эксперты утверждают, что зимой стоит подбирать обувь, ориентируясь на удобство и практичность. Однако они определили 7 главных трендов сезона, которые не только сохранят тепло в ногах, но и будут стильно смотреться с любым образом.

Об этом сообщает глянец Harpers Bazaar, добавив соответствующие фото. OBOZREVATEL подобрал самые актуальные модели, за которыми будут охотиться все модницы уже этой зимой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обувь на завязках

Такая пара является чрезвычайно актуальным вариантом на зиму, ведь сможет хорошо прилечь к ноге, позволяя избежать попадания воды или снега. Также хорошая посадка поможет уберечься от травматических падений.

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Каблук "kitten"

Для любительниц каблука эксперты предлагают вариант "kitten", ведь такой фасон с большей вероятностью поможет крепко держаться на скользких дорогах.

Белый цвет

Из главных трендов на цвет – ослепительно-белый. Любая из перечисленных пар будет выглядеть еще более стильно, если будет в белом цвете.

Грубые ботинки для хайкинга

Массивные ботинки из грубого материала совсем не будут выглядеть брутально, если их правильно подобрать под образ. Они помогут спасаться в морозы и не бояться гололеда.

Sock-ботильоны

Замшевые или кожаные ботильоны без шнуровки и застежек, которые создают эффект носка на каблуке, отлично подойдут для вечернего мероприятия или свидания. Это один из самых элегантных вариантов для тех, кто не любит спортивный стиль.

Казаки

Классические казаки не первый сезон сохраняют свои позиции в мире моды. И не зря, ведь низкие ботинки в ковбойском стиле подходят как к пальто, так и к оверсайз-пуховику.

Высокие и массивные сапоги на грубой подошве

Последний вариант подойдет для тех девушек, которые привыкли много ходить. Массивная подошва не дает проникнуть внутрь воде, а высота дает возможность прыгать даже в самые высокие сугробы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилистка названа самые трендовые модели курток в этом сезоне. Инна Гринченко отметила, что главная функция зимней одежды – греть.