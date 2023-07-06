Как скрыть любые недостатки фигуры с помощью одежды: семь трюков, которые работают. Фото

Каждой девушке хочется иметь осиную талию, ноги от ушей и подтянутые ягодицы. Однако не все являются обладательницами тела мечты, в этом случае приходится постоянно бороться с несовершенствами фигуры. Важно помнить, что не только пластический хирург или тренажерный зал могут приблизить к идеальным пропорциям и силуэтам.

Видео дня

OBOZREVATEL подскажет, как с помощью правильного кроя, принта или ткани превратиться в топ-модель. Если вы запланировали поход по магазинам, учитывайте наши советы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Вытяните фигуру при помощи вертикалей

Чем выше девушка – тем она кажется стройнее. Проблему низкого роста можно решить с помощью изделий в вертикальную полосу, или же удлиненных штанов, пальто, шарфа, который будет свисать ниже пояса. Кстати, распахнутая верхняя одежда или пиджаки – это также вертикали. Вы когда-нибудь замечали, что Эшли Грэм любит появляться на людях в расстегнутых плащах, накинутых поверх платьев?

2. Выбирайте правильные ткани

Тонкие и чересчур эластичные материалы, будут слишком обтягивать и акцентировать все то, что хочется скрыть. А вот плотные ткани – сгладят все "неровности" и замаскируют недостатки. К тому же, материалы могут создавать и ненужные спецэффекты. Худым леди, которые хотят визуально накинуть себе килограммов, стоит присмотреться к атласу и бархат. А девушкам, которые стремятся к уменьшению форм, следует избегать данным фактур.

3. Отмечайте талию

Чтобы ноги казались длинными, важно указать на то место, где они начинаются. С этим заданием справятся штаны или джинсы с завышенной талией. Чтобы еще больше оптически удлинить ноги, надевайте обувь в цвет брюк.

4. Правильная обувь

Если вы обладательница нестандартных ног, вам стоит отказаться от яркой обуви или вариантов с акцентными деталями, которые будут привлекать внимание. Например, чтобы ноги визуально выпрямились, надевайте небольшой каблук. Если хотите скрыть кривизну, зимой носите сапоги-ботфорты.

5. Подбирайте правильный размер

Оверсайз нынче в моде, но он не всегда на руку. Полных барышень такая одежда будет делать еще массивнее, а миниатюрных – может обезобразить. Представительницам прекрасного пола с худыми ногами не советуют носить оверсайз пиджаки, ведь на их фоне, они будут выглядеть совсем тоненькими.

6. Соразмерность

Это правило работает как при подборе элементов гардероба с принтами, так и для аксессуаров. Если девушка имеет пышные формы, она должна покупать одежду с принтом среднего размера (ни в коем случае не маленьким), надевать объемные украшения и брать крупные сумки. Для изящных красавиц этот принцип тоже работает, но в обратную сторону. Если вы миниатюрны, возьмите за привычку выбирать вещи в мелкий принт и маленькие аксессуары.

7. Правильно расставляйте цветовые акценты

Яркие акценты привлекают взгляд собеседника, потому нужно правильно использовать этот прием. Подчеркивайте те зоны, которые считаете своими сильными сторонами. К примеру, если у вас длинные ноги – обувайте яркие босоножки; если узкие изящные плечи – подбирайте блузы с открытыми ключицами. В случае, когда у леди нет талии – не стоит надевать узкий пестрый ремень, ведь он выделит все несовершенства.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие три ошибки при подборе одежды в жару не стоит повторять. Главное правило – элементы пляжного гардероба нельзя надевать для прогулки в город. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!