Это дурной тон! Три ошибки в подборе одежды в жару, которые испортят все. Фото

Летом из-за высоких температур мы хотим чувствовать себя максимально свободно и комфортно. Потому леди стараются надеть все, что у них есть покороче и открытей. Но так ваш образ превращается в вульгарный и безвкусный, а про стиль вообще нет смысла говорить.

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OBOZREVATEL поделится тремя грубыми ошибками представительниц прекрасного пола во время составления луков. Поверьте, их точно не следует повторять, чтобы не казаться странной окружающим (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Верх от купальника как бюстгальтер

Часто встречаются ситуации, когда девушка, собираясь на пляж, сразу надевает купальник под одежду. Этот элемент гардероба имеет яркий цвет и необычный дизайн, который будет просвечиваться под футболкой. Некоторые и вовсе предпочитают на топ для купания накинуть рубашку и в таком виде прогуливаться по мегаполису. Однако это считается моветоном. Не стоит надевать пляжные изделия для променада в городе.

Туника вместо платья или удлиненная футболка с короткими шортами

Туника, которая едва прикрывает ягодицы, вполне эстетично смотрится дома или на пляже, но никак не в городе. Это же касается и длинной футболки с короткими шортами под ней. В этом случае, вы будете выглядеть, будто бы забыли надеть низ. Окружающие могут не понять такой "стиль".

Сланцы

Пляжная обувь, как и короткие шорты или просвечивающиеся туники, должна оставаться в пляжном гардеробе. Преступлением не будет, если вы выбежите в сланцах в ближайший магазин, но вот для официальных мероприятий или долгих прогулок их использовать не нужно. Во-первых, леди не сможет скомбинировать их с аутфитом, а во-вторых, спровоцирует косые взгляды.

Напомним, немного ранее OBOZREVATEL сообщил, в каких платьях комфортно даже при сорокаградусной жаре. Они не только спасут от высоких температур, но и превратят девушку в роковую красотку. Изделия в технике кроше никого не оставят равнодушными.

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