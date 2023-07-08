Носить нельзя выбросить: как девушкам невысокого роста выбрать 'правильную' макси-юбку. Фото

Существует заблуждение о том, что леди маленького роста не могут носить юбки длины макси. Многие считают, что такое изделие нарушит пропорции тела и еще больше укоротит ноги. Но, зная несколько секретов, вы полюбите этот женственный элемент гардероба и научитесь сочетать его с другими вещами.

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OBOZREVATEL расскажет, на какие моменты стоит обращать внимание при походе в магазин за длинной юбкой. К слову, асимметричные модели, бохо стиль и макси из фатина – наиболее подходящие варианты для миниатюрных барышень (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Что нужно учитывать при выборе макси?

1. Длину. Юбка должна быть выше на 1-1,5 см от пола с той обувью, с которой вы хотите ее носить. Если вы собираетесь в магазин, возьмите с собой именно те сандали, с которыми будете надевать новое изделие. Если же заказываете в интернет-магазине – посмотрите какой рост у модели и в какой обуви сделано фото. Как вариант, можно измерить себя сантиметром от талии (точнее, от того места, где будет "сидеть" пояс юбки) до пола в нужных босоножках.

2. Принт. Скажите "нет" горизонтальным полосам. Так вы будете казаться еще ниже и массивней! Отдайте предпочтение однотонным изделиям или вариантам в цветочный принт, размер которого не превышает размер вашего кулака.

3. Посадка. Присмотритесь к юбкам, которые будут сидеть на талии. Это визуально сделает ноги длиннее. Изящным девушкам прекрасно подойдут фасоны, где есть вертикальный разрез.

4. Размер. Выбирайте юбку по размеру. Если вам понравилось изделие, но оно великовато – можно отнести его в ателье.

Какую юбку выбрать?

1. В бохо стиле

2. Ассиметричную

3. Из фатина

4. "Юбка из Джерси"

С чем их сочетать?

1. Футболки и кроп-топы;

2. Укороченные пиджаки и кардиганы;

3. Блузки и рубашки;

4. Топы в стиле кроше.

Как недавно сообщал OBOZREVATEL, платье и кеды – беспроигрышный дуэт в 2023 году. Лучше всего со спортивной обувью сочетаются джинсовые сарафаны, длинные модели в обтяжку и свободные, напоминающие рубашку. Подробнее – в нашем материале.

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