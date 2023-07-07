Как правильно сочетать платье и кеды, чтобы выглядеть стильно: пять лучших идей. Фото

Главный выигрышный дуэт сезона – это платье и кеды. В случае, если не хочется выглядеть чересчур нарядно, девушки отдают предпочтение спортивной обуви. Также она обеспечит комфортное передвижение и сохранит ваше время. К тому же, в 2023 году на пике популярности находятся платья, которые шикарно смотрятся с данным типом обуви.

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Даже если вы не привыкли к этому стилю, OBOZREVATEL докажет, что сочетая кеды и платье, вы будете на высоте. Главное подобрать удачную комбинацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джинсовый сарафан + кеды

Трендовый сарафан из денима на многочисленных пуговицах создает прекрасный микс с белыми кедами. Даже если длина изделия будет ниже колена – вы затмите окружающих. Тем более, в суженых к низу моделях неудобно ходить на каблуках.

Рубашка-платье + кеды

Раньше девушки старались выбрать прямое платье или фасона трапеция, однако сейчас большей популярностью пользуются расклешенные модели. Их эффектно дополнят кеды или кроссовки. Талию можно подчеркнуть ремнем в цвет обуви.

Длинный обтягивающий сарафан + кеды

В этом сезоне невероятно модны сарафаны в пол без рукавов. Они должны обтягивать фигуру, демонстрируя формы леди. Обязательным условием является натуральная ткань. Даже не пробуйте надевать изделие из синтетики или трикотажа.

Легкое летящее платье + кеды

Для этого лука не подойдут кеды на массивной подошве. Берите варианты на плоском ходу, без акцентных деталей и принтов. Чем проще будет обувь – тем лучше она дополнит ваш женственный наряд. Можете попробовать отдать предпочтение платью с открытыми плечами.

Платье-комбинация + кеды

Думаете спорная комбинация? Вовсе нет. Основное правило для этого лука – низкие кеды. Надев высокие, вы соедините романтический и спортивные стили и станете предметом насмешек.

Ранее OBOZREVATEL писал, каких ошибок в выборе футболок стоит избегать. Так как это базовая вещь, она должна иметь нейтральный цвет и немного свободный крой. Летом носите яркие цвета, для осени оставьте белую или серую, которая будет сочетаться с любым предметом гардероба.

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