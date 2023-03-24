Как одеваются парижанки: 5 стильных приемов на весну 2023, с которыми вы будете в центре внимания

Кого вы представляете при слове "француженка"? Вероятно, икон стиля: Коко Шанель, Катрин Денев, Брижит Бардо, Марион Котийяр... Их вкус в одежде впечатляет. Он изящный, элегантный и без лишних деталей. Никакой пошлости и избыточности.

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Эти же характеристики присущи и для стиля парижанок ХХІ века. Если знать некоторые из уловок этих леди, то каждая сможет создавать удачные аутфиты. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Total denim

Главным трендом весны 2023 стали джинсовые образы. Речь идет не только о джинсах или куртках, но и о рубашках, кроп-топах, платьях, юбках, сумках и тренчах. Часто к этим вещам добавляют джинсовую обувь.

2. Оранжевые аксессуары

Хотя оранжевый цвет в одежде и не базовый, он "подружится" с разными стилями, от повседневных до элегантных. Оранжевая заколка для волос, клатч, солнцезащитные очки или обувь сделают ваш образ неповторимым и оригинальным. Наиболее эффектно они будут смотреться вместе с денимом, белыми, коричневыми или бежевыми вещами.

3. Объемные рукава

Главной фишкой модного верха на весну 2023 года стали пышные длинные рукава. С ними вы точно станете модным "рупором" для вашего окружения. Француженки подбирают к своим образам тренчи, бомберы, нейлоновые куртки и романтические блузы с рукавами-буф.

4. Лиловый цвет

Весной этого года, судя по парижскому уличному стилю, становятся популярными лиловый, васильковый и лавандовый цвета. Самый простой способ познакомиться с этими палитрами – выбрать платье: с кружевом или разрезами, из трикотажа или шелка, длины мини или макси. Также выигрышным будет образ с лавандовыми костюмами или комбинезонами.

5. Короткая приталенная куртка

Короткие куртки можно совмещать практически со всем. Джинсы, классические брюки, леггинсы, кюлоты – все будет гармонично смотреться с этим верхом. Поскольку данный элемент гардероба еще и притален – его можно надевать не только со спортивным или кэжуал стилем, но и с классическим.

Ранее OBOZREVATEL писал, какую одежду или обувь из 70-х можно смело достать из шкафа и носить весной 2023 года.

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