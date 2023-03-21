5 вещей из 70-х, вновь вернувшихся в моду: что носить весной 2023

Мода циклическая. Сейчас все чаще можно увидеть в витринах магазинов вещи, стильные в 70-е годы прошлого века. Дизайнеры их несколько видоизменяют и "вычеркивают" из антитрендов.

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Об этом пишет международная модная компания Who What Wear. Узнайте, какую одежду или обувь можно смело достать из шкафа и носить уже в этом сезоне.

Кожаные бомберы

Весной есть куча одежды, которая удачно сочетается с кожаным бомбером. Это могут быть платья, рубашки с джинсами, боди и брюки. Словом – все, что захотите. Сейчас становятся популярны нейлоновые модели бомберов или с потертостями.

Обувь на танкетке

Относительно недавно стилисты и дизайнеры в унисон говорили, что не стоит носить обувь на танкетке, потому что это антитренд. Теперь все изменилось. Танкетка снова становится модной и вряд ли потеряет этот статус в ближайшие несколько лет.

Юбка макси

В прошлом году трендовыми были широкие штаны (кюлоты). Теперь с ними серьезно конкурируют юбки длины макси. Многочисленные бренды добавили в свои новые коллекции этот предмет гардероба. Каждая леди сможет выбрать фасон по вкусу.

Серебряные украшения

Долгое время желтое золото было в трендах. В этом году массивные серебряные украшения вытесняют его. На презентациях весенне-летних коллекций 2023 года дизайнеры все чаще дополняют образы моделей серебристыми серьгами, бусами и браслетами.

Сумки с карманами наружу

В конце прошлого века высокий спрос имели сумки с карманами. В 2023 году эта тенденция возвращается. Потому что это не только красиво, но и практично. Такой аксессуар удачно дополнит штаны карго, юбки и бомберы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что весной-летом 2023 в моде будут джинсовые юбки, карго и с разрезом.

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