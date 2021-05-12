Как носили чулки в СССР: опубликованы фото

В сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.

Такие вещи изготавливали из вискозного шелка, шерстяные, смешанные, хлопчатобумажные, капроновые и из высокоэластичных синтетических нитей разнообразных цветов. Архивный кадр чулок разместили на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В СССР популярными были фильдеперсовые чулки, которые на ощупь напоминали шелк, элегантно облегали ногу и красиво блестели. Достать такие было практически невозможно, и тогда советские женщины спасались необычным методом – рисовали химическим карандашом сзади на ноге полоску, которая напоминала шов чулок.

Отметим, что женские чулки со швом (коттонные) имели стачечный шов. Благодаря ему и сбавкам эти чулки максимально приближались к форме ноги и хорошо облегали ее.

Чулки по цвету, фактуре, волокну должны сочетаться со всем ансамблем одежды. К светлому легкому летнему платью и открытым туфлям не рекомендуется надевать плотные темные чулки. Женщинам с полными ногами рекомендуется носить чулки темных оттенков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во времена позднего дефицита в СССР выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего: советские фабрики шили вещи однообразных посредственных фасонов. Но это не останавливало желание народа выглядеть модно.