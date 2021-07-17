Как нельзя носить трендовые вещи: топ-5 главных ошибок в подборе образа. Фото

Листая ленту Instagram, где модные инфлюенсеры диктуют современные тренды, мы тренируем нашу насмотренность и стараемся повторить их образы. Однако, не все такие луки применимы в повседневной жизни.

Самые горячие модные новинки довольно быстро оказываются в наших гардеробах, но, увы, они почти также быстро становятся антитрендами. OBOZREVATEL решил сделать шпаргалку, которая поможет модницам не повторять распространенные ошибки в создании актуального образа в 2021 году.

1. Пиджак с верхней одеждой

Если хочется быть в тренде и добавить своему образу слоев, не стоит сочетать пиджак с косухой, тренчем, шубой или курткой-рубашкой. Так, если ваш образ состоит из дорого стильного костюма: белой базовой рубашки, широких штанов и пиджака оверсайз трендового цвета, то очень легко его испортить, надев сверху еще один слой в виде кожаной (или дермантиновой) курточки или дубленки.

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Единственный правильный вариант – надеть сверху пиджака пальто.

2. Платье-комбинация и футболки

Платье-комбинация, оно же слип, уже прочно укрепилось в нашем гардеробе как базовое. Ведь его просто дополнить аксессуарами, белой рубашкой (расстегнув и завязав ее на поясе), свитером оверсайз, кардиганом или пиджаком. Это актуальные варианты. Однако, платье-комбинацию уже нельзя носить сверху на белой базовой футболке, поскольку это "сжигает" плечи.

Если хочется выглядеть красиво, то стоит футболку все же надеть поверх платья и завязать на талии на узел.

3. Юбка-карандаш с сапогами

Юбка-карандаш – это база, которая никогда не устареет. Но вариант образа с высокими сапогами уже давно ушел в прошлое. Такое сочетание даже худышке с длинными ногами добавит массивности, что уж говорить о барышне с более пышными формами.

Поэтому нужно отказаться от этой комбинации и дополнить образ туфлями или массивными невысокими ботинками.

4. Босоножки с капроновыми носками

Носки, гольфы, гетры в сочетании с босоножками не так давно считались практически синонимом отсутствия вкуса, но теперь это можно и нужно носить. Но существует несколько важных правил, знание которых поможет не перейти черту между модницей и колхозницей.

Так, носки не должны быть прозрачными и, тем более, капроновыми. Такие модели подойдут только под обувь с закрытыми мысами и длинными штанами.

5. Колготки с босоножками

Многие до сих пор носят плотные телесные колготки с открытой обувью. Особенно убийственно это смотрится, когда под колготками виднеется яркий лак на ногтях. А вот цветные колготки носить можно. Только они в обязательном порядке должны быть матовыми и плотными.

Лучше сочетать колготы с обувью на широком устойчивом каблуке или на сплошной толстой подошве. Еще лучше, если колготки будут повторять цвет обуви – это зрительно удлинит ноги.

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