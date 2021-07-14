Как выглядят самые модные джинсы лета 2021: их можно сделать своими руками. Фото

Джинсовые шорты – вещь в летнем гардеробе, которая является незаменимой. Ее можно не только купить в любимом магазине, но и попробовать сделать собственными руками. Все, что для этого необходимо, – ловкость рук, ножницы и немного терпения.

Подробнее об этом на своей странице в Instagram рассказала стилист Наталья. Она также объяснила, что главное в каждом аутфите – чтобы он нравился именно вам, чтобы вы в нем чувствовали себя максимально комфортно (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Люблю джинсовые шорты, потому что их можно не только купить, но и сделать самой! Руки, ножницы, немного ловкости – шорты готовы. Обрезаем шорты так, чтобы они у вас заканчивались в узком месте бедра. А вообще, носим как хотим и не обращаем ни на кого внимания!" – поделилась своими размышлениями стилист.

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С чем носить джинсовые шорты

Джинсовые шорты со свитшотами – вариант, который смотрится расслабленно и подойдет для разных мероприятий. Дополнить лук можно обувью на низком ходу или босоножками на каблуке.

Джинсовые шорты в сочетании с удлиненными пиджаками выглядят более элегантно, добавляя образу строгости.

Джинсовые шорты в сочетании с широкими футболками и рубашками можно смело использовать в качестве образа "на каждый день". Обувь подойдет сюда как спортивная, так и более классическая.

Ранее OBOZREVATEL собрал шорты, которые никогда не выйдут из моды. Их можно надеть на любое событие: вечеринку, прогулку или в ресторан. Шорты-бермуды объемного кроя на бедрах подойдут девушкам даже с лишними килограммами.