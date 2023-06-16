Как выхватить лучшие вещи на секонд-хенде и вернуть им состояние новых: советы

Секонд-хенд – это уже давно не только об экономии, а о возможности приобретения качественных или даже брендовых вещей. Естественно, основной плюс – дешевизна, в определенные дни купить одежду можно буквально за копейки.

Видео дня

Если вы не слишком часто бываете в таких магазинах, или решили впервые открыть для себя секонд-хенд, OBOZREVATEL подобрал интересные лайфхаки, которые помогут найти хорошую одежду. Основное правило простое: нужно лишь знать, как и где искать.

Как обрабатывать подержанные вещи

Сначала об основном минусе одежды из секонд-хендов – о запахе. Обычная стирка не всегда избавляет от специфического запаха. Поэтому эксперты советуют "радикальный" вариант. Налейте в емкость 1 л прохладной воды и добавьте в нее 10 мл нашатырного спирта. Процесс замачивания будет долгим. Хлопчатобумажную одежду следует держать в растворе минимум час, а остальные ткани, включая синтетику – 6 часов.

Высушите одежду на открытом воздухе. Лайфхак подойдет для всех вещей – белых, черных и цветных.

Если нашатырный спирт не помог – попробуйте запустить цикл стирки и добавьте в порошок несколько капель эфирного масла.

Правила поиска одежды

Предлагаем пять эффективных советов, которые помогут сориентироваться при выборе подержанной одежды.

Правило 1. Список вещей

Обычно на секондах вещи размещены с минимальной сортировкой: в лучшем случае могут быть секции по размеру или по типу одежды – джинсы, платья, куртки и т.д. Поэтому перед походом в магазин составьте составьте перечень вещей, которые вам действительно нужны. Зайдя в секонд, новички часто теряются и не знают, что и где искать. Заранее составленный список сэкономит время и деньги.

Правило 2. Внимание к деталям

Убедитесь, что подержанная одежда в хорошем состоянии. Проверьте швы, молнии, подкладки, пуговицы.

Правило 3. Оцените качество

Подержанные вещи могут быть не лучшего качества. Например, выбирая свитер, проверьте, в каком состоянии ткань, нет ли на ней так называемых "катышек" – комочков спутанных волокон. Можно попытаться растянуть вещь – если она не вернется в первоначальную форму, значит ткань плохого качества.

Правило 3. День шопинга

Есть магазины, в которых в зависимости от дня пополнения товара устанавливают существенные скидки. Однако будьте осторожны: огромные скидки обычно ставят на вещи низкого качества. Лучше всего будет выбрать для шопинга в день, когда установлены средние скидки на уровне 40-60%.

Правило 4. Проверьте швы

Обязательно обращайте внимание на швы, особенно при выборе джинсов. Если они не слишком затерты, значит джинсы носили недолго.

Правило 5. Одежда с бирками и без

Одежда с бирками – самый удачный вариант покупки на секонде. С высокой вероятностью ее еще никто не носил. Такие вещи могут стоить несколько дороже, однако все равно цены будут в разы ниже, чем в обычных магазинах.

На секонд-хендах можно выбирать простую одежду, которую не жалко будет испортить. К примеру, вещи на огород.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух простых рецептах, которые помогут вывести самые сложные пятна.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.