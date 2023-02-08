Как приготовить дома пятновыводитель: два простых рецепта

Если в доме есть текстиль, в доме будут пятна – это аксиома. Поэтому одежду, мебель, ковры, полотенца и т.д. регулярно нужно чистить от стойких загрязнений. Конечно, можно подобрать и купить в магазине подходящее средство. Но они обычно стоят дорого. В то время как можно изготовить домашний пятновыводитель из дешевых подручных средств.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких средствах на основе перекиси водорода и кальцинированной соды. В любом случае, как и другую жидкость аналогичного назначения, всегда перед применением проверяйте его на незаметном участке ткани.

Средство из перекиси водорода

Возьмите по одной столовой ложке аптечной перекиси водорода, пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Смешайте все ингредиенты и доведите до однородного состояния. Полученное средство нанесите на пятно, оставьте на несколько минут, затем тщательно обработайте мягкой щеткой или губкой. Дальше вещь надо постирать, как обычно.

Средство на основе кальцинированной соды и хозяйственного мыла

Для изготовления пятновыводителя вам понадобятся:

брусок хозяйственного мыла;

литр воды;

две столовых ложки кальцинированной соды.

Измельчите мыло, например, на терке, а затем растворите его в литре воды. Или можно приобрести уже готовое жидкое хозяйственное мыло. Далее добавьте в раствор кальцинированную соду и тщательно ее растворите. Это средство можно хранить и использовать при необходимости. Его можно наносить на пятна перед стиркой или добавлять к вашему обычному стиральному средству для усиления его действия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вывести пятна с кухонных полотенец с помощью подручных средств.

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