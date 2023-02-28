Как мгновенно ''похудеть'' на 10 килограмм: три правила в подборе одежды способны творить чудеса. Фото

Борьба с лишним весом – трудоемкий и долгий процесс, который не даст желаемых результатов без достаточной физической нагрузки и правильного сбалансированного питания. Однако у каждой женщины хотя бы раз в жизни (а скорее всего намного чаще) случались ситуации, когда нужно было за крайне короткие сроки привести себя в идеальную форму. Сделать это без вреда для здоровья невозможно, однако существуют эффективные модные уловки, которые помогают создать иллюзию "минус 10-ти килограмм".

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Действенными лайфхаками поделилась блогер Доминик Сакс в одном из своих видео на YouTube. Она рассказала зрительницам, что одежда, которую они носят – вплоть до формы, фасона и цвета – может сыграть важную роль в том, чтобы выглядеть крупнее или миниатюрнее.

Совет 1: экспериментировать с монохроматической одеждой

Аутфит, созданный из одежды одного цвета, – проверенный способ выглядеть стройнее. И речь не только о хмурых черных образах, как привыкли думать многие леди. Монохроматические вещи не обязательно должна быть темными. Выбирайте яркие цвета: синий, оранжевый, изумрудный, лиловый, красный и многие другие. Как отмечает Доминик, такие оттенки "кричат об уверенности женщины и привлекают внимание к ее смелости".

Совет 2: выбирайте платья А-силуэта

Платья А-силуэта – это такие, которые облегают сверху и плавно расширяются к низу, напоминая силуэтом букву "А". Хитрость заключается в том, что такой фасон затянет талию и при этом "немного скроет бедра и ляжки". Лучше выбирать платья с длинным рукавом, чтобы зрительно удлинить руки. Если надумаете покупать такое, то поищите платье яркого красного цвета. По словам блогера, томатный и рубиновый оттенки подходят к теплым тонам кожи, а синевато-красный – к холодным.

Совет 3: инвестируйте в утягивающую одежду

Даже если вы нашли идеальное платье или роскошный брючный костюм – очень важно, что будет под ним. Существует множество различных видов корректирующей одежды, которая может решить проблемы "неидеального" тела. Если вы стесняетесь своего живота, бедер или бюста, то обязательно присмотритесь к утягивающим велосипедкам, корсету, бюстгальтеру. Они станут неотъемлемой частью вашего гардероба и верными помощниками в создании плавного силуэта и корректировки фигуры.

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